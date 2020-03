16 har allerede tilmeldt sig beredskab

kalundborg: Kalundborg Kommune vil etablere et ekstra sundhedsberedskab for at være på forkant med de udfordringer som sundhedsvæsenet risikerer den kommende tid på grund af coronavirus.

Fredag over middag efterlyste Kalundborg Kommune sundhedsfagligt personale som sygeplejersker, social- og sundhedsassistentet eller social- og sundhedshjælpere, der er gået på pension, efterløn eller eventuelt studerende, som har lyst til at hjælpe i sundhedsberedskab.

Områdechef for IP Nord Karin Gergelyffy er tovholder for sundhedsberedskabet, og hun tager imod henvendelserne på telefon og mail.

- Jeg er enormt positivt overrasket over, at jeg fik 16 henvendelser allerede den første dag, siger hun og tilføjer:

Sundhedsberedskabet bliver lavet i tilfælde af, at det normale personale bliver smittet af coronavirus og sygemeldt eller at mange borgere bliver syge af coronavirus.

- Det kan være at en medarbejder viser sig at have coronavirus, og de andre kollegaer bliver nødt til at blive sat i karantæne, siger hun.