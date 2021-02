16-årig truede 17-årig med splatterpistol

Om det var et skævt eller nedladende blik, der udløste skænderiet mellem en to teenagere i Høng, står endnu ikke helt klart efter nattens begivenheder på en skole i Høng.

Pressemedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, oplyser at man natten til lørdag fik en anmeldelse fra en 17-årig dreng, der ved et møde på skolen midt om natten med den 16-årige, var blevet bange for at den 16-årige havde en pistol på sig.

- Den 16-årige havde en splatterpistol som han havde placeret i bukselinningen, og da de mødes peger han på den, som for at indikere, at han har et våben med sig. Og klokken 01.10 om natten, kan man jo ikke se om den er ægte, og den 17-årige bliver bange, forklarer Martin Bjerregaard.

Han understreger, at de to kendte hinanden i forvejen, så borgere i Høng skal ikke føles sig utrygge og tro, at den 16-årige går rundt og truer alle på den måde.