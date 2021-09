1569 børn ud i naturen i Kalundborg Kommune

- Det er helt fantastisk, at så mange børn er tilmeldt i år, og vi er enormt glade for, at både skoler og dagtilbud prioriterer at tage børnene med ud i naturen i løbet af ugen. Det er vigtigt, at vores børn bliver ordentligt introduceret til naturen, så de lærer at holde af den og passe på den. Og det er der heldigvis mange lærere og pædagoger, der gerne vil være med til at sikre, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.