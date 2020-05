Med den seneste investering følger omkring 20 nye stillinger - og andre 20 tilsvarende stillinger er åbne, oplyser Michael Hallgren, produktionsdirektør, Novo Nordisk Kalundborg. Foto: Søren Svendsen Foto: Søren Svendsen

150 mio. kr. til ny produktionslinje

Kalundborg - 25. maj 2020

Novo Nordisk investerer 150 millioner kroner i en ny produktionslinje i Kalundborg. Med udvidelsen får Novo Nordisk i Kalundborg endnu en vigtig rolle i fremstillingen af fremtidens produkter. Investeringen dækker over etableringen af en produktionslinje, hvor Novo Nordisk i Kalundborg i fremtiden skal pakke tabletter - Novo Nordisk seneste satsning inden for diabetescare.

I forvejen produceres selve de aktive ingredienser til alle diabetesprodukter samt flere biofarmaceutiske produkter på Novo Nordisk i Kalundborg, ligesom Kalundborg allerede i dag har produktionslinjer, hvor eksisterende diabetes- samt biofarmaceutiske produkter monteres og pakkes.

I februar annoncerede Novo Nordisk investeringer for 800 millioner kroner i produktionsfaciliteterne i Kalundborg i forbindelse med ombygning og udvidelse af disse, så de i fremtiden kan producere både eksisterende samt næste generations diabetesprodukter. Disse projekter forventes afsluttet i 2022. Investeringen på 150 millioner kroner kan lægges til de tidligere annoncerede investeringer. Den nye produktionslinje til pak af tabletter skal være klar til levering til markedet i første halvår 2021.

- Investeringen i den nye produktionslinje er med til at understrege Novo Nordisks ambition om en fortsat styrket tilstedeværelse i Danmark og Kalundborg. Novo Nordisk producerer i dag ca. halvdelen af verdens insulin i Kalundborg, og vi har været til stede i Kalundborg i 50 år. Alene fra årtusindeskiftet har Novo Nordisk investeret mere end 16 milliarder kroner i Kalundborg, der er en hjørnesten i det globale produktionsnetværk, siger Michael Hallgren, produktionsdirektør, Novo Nordisk Kalundborg.

Michael Hallgren uddyber, at der med investeringen følger omkring 20 nye stillinger primært målrettet akademikere og specialister, hvoraf cirka halvdelen er toårige projektstillinger og den anden halvdel er faste stillinger. For eksempel skal virksomheden nu ud og finde nye kompetencer inden for automation/IT, facility og utility, produktionssupport, kvalificering og validering samt træning.

- Vi glæder os rigtig meget over, at Novo Nordisk Kalundborg har fået endnu en vigtig rolle i fremstillingen af fremtidens produkter. Vi har i forvejen stærke kompetencer og god erfaring på færdigvareområdet i Kalundborg, og derfor har vi også et rigtig godt udgangspunkt for at byde nye kolleger velkomne til et stærkt team og nye, spændende opgaver.

Michael Hallgren nævner, at de cirka 20 nye stillinger ikke er eneste mulighed for at finde et spændende arbejde som akademiker eller specialist på Novo Nordisk i Kalundborg, hvor der lige nu er omkring yderligere 20 tilsvarende stillinger åbne.