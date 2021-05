Se billedserie Turleder Ole B. Hansen i spidsen for den flok, der lørdag gik 15 specielt udvalgte kilometer på Røsnæs. Foto: Ulrik Reimann

15 smukke kilometer

Kalundborg - 29. maj 2021 kl. 16:18 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Når man er en ivrig vandrer, medlem af Dansk Vandrelaug og turleder, så er det rigtig ærgeligt at blive ramt af hælspore. Det var, hvad der skete for turleder Helene Lund Rasmussen, der skulle have vandret i spidsen for lørdagens 15 kilometer lange tur på Røsnæs.

I stedet mødte en anden turleder, Ole B. Hansen, der er gift med den hælspore-ramte turleder, så det ikke var nødvendigt at aflyse turen.

Deltagerne mødtes på p-pladsen ved Nyby Havn, og efter en instruktion gik flokken langs kysten, forbi vinmarkerne på de sydvendte skråninger og ud til spidsen af Røsnæs og over Bavnebjerg og tilbage til Nyby.

Ole B. Hansen havde fået hjælp af en lokal, ivrig vandrer, Lis Mejlby, til at finde den helt rigtige rute, og den havde de to prøvet en gang sammen inden lørdagens officielle tur for vandrerne, der kom mange forskellige steder fra.

Og hvad kan man så opleve på en tur med Dansk Vandrelaug i Røsnæs' smukke natur? Ifølge Ole B. Hansen lidt af hvert og rigtig meget samlet set. Betagende udsigter og ditto flora og fauna, Måske en klokkefrø, hvis man er rigtig heldig. For ikke at tale om det at vandre i godt selskab med andre.

For Dansk Vandrelaug har corona-krisen også været som en spids sten i skoen, især da man kun måtte mødes fem ad gangen. Dér blev alle planlagte ture aflyst, og derefter blev det muligt med en turleder plus ni deltagere.

Nu kan man samles op til 100 udendørs, og det fik lørdagens turleder til at udbryde, at »det er en lykkelig tid«.