15-årig pige skræmt af mand

Lørdag klokken 22.19 anmeldte pårørende til en 15-årig pige fra Høng, at hun klokken cirka 21.45 var blevet skræmt af en fremmed mand, da hun opholdt sig på Høng togstation. Den fremmede mand var gået frem og tilbage flere gange, da han pludselig råbte til hende, at hun skulle smide tøjet.

Den 15-årige var blevet skræmt og løb væk fra stationen for at bringe sig i sikkerhed hos en veninde i nærheden. Den fremmede mand blev beskrevet som 175-180 cm høj, slank af bygning og iført sort hættetrøje/hoodie med hætten på hovedet og sorte bukser. Han havde tildækket mund og næse med noget sort og snakkede med en dyb stemme.

Politiet forsøger nu at få manden identificeret for at få afklaret, hvad hensigten med opfordringen til pigen reelt har været. Oplysninger om manden bedes givet til politiet på tlf. 114.