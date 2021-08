Se billedserie Gørlev Sø er et af de områder, som tilføres nye projekter i forbindelse med Få Det Fikset. Foto: Charlotte Koefoed

14 millioner er snart fikset til nye projekter

Kalundborg - 26. august 2021 kl. 17:47 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Nogle har været meget hurtige og er allerede godt i gang med at omsætte ide til handling. Andre har brug for lidt mere tid. Men det ser ud til, at der stort set over alt er god gang i de ideer, som kommunalbestyrelsen har godkendt under Få det Fikset-projekterne. Det er en fin status, vi har fået.

Sagt af borgmester Martin Damm (V), da kommunalbestyrelsen i Kalundborg onsdag godkendte en aktuel status for en lang række lokale projerkter til en samlet udgift på 14 millioner kroner.

Det er vigtigt at erindre sig, at der er lagt et stort forarbejde i de tanker og ønsker, som har nydt fremme lokalt, og mange borgere har ydet en betydelig indsats. Og man skal ikke tro, at det, at der er mange ideer og ønsker, gør det nemmere for de borgere, som har påtaget sig at koordinere og styre arbejdet lokalt, fortsatte Martin Damm.

Det hele handler om et politisk bredt ønske om at udvikle i lokalsamfundene, med projekter, som nærområdernes borgere selv har valgt.

Der er som omtalt i alt afsat 14 millioner kroner fordelt med to millioner kroner til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og resten til 22 specifikke byer/områder.

Alle steder er projektet igangsat med borgermøder i foråret 2019.

Sagens baggrund i øvrigt er, at kommunalbestyrelsen for perioden 2019-2022 har afsat en pulje til projekter i lokalsamfundene - 'Få det Fikset'-puljen, og hovedpunkterne i rammerne for anvendelse af puljen tager afsæt i, at puljen skal anvendes til investeringer i anlæg og by-inventar, der enten ikke findes i dag eller som skal ændres/udvides. Og uanset formål skal anvendelsen være rettet mod det offentlige rum.

Et andet hovedpunkt er, at der skal etableres en demokratisk proces i hvert lokalsamfund. Og det enkelte lokalsamfund indstiller projekterne til kommunen med endelig godkendelse i økonomiudvalg og kommunalbestyrelse.

Projektet blev som nævnt igangsat ved borgermøder i foråret 2019. For nuværende er der godkendt projekter for i alt 5,7 millioner kroner fordelt med henholdsvis 1,8 millioner kroner i landdistrikterne og 3,9 millioner kroner i byområderne.

Et af bilagene i den omfattende sag er et kort til illustration af status i de 22 byer - foruden en oversigt over de projekter, der for nuværende arbejdes med i de 22 byområder.

Forventningen er, at alle godkendte projekter såvel i byer som på landet er sat i værk i løbet af 2022.