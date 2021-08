1.300 underskrifter mod byggeri i Klosterparken

I skrivende stund har gruppen således indsamlet 1.301 underskrifter. Indsamlingen af underskrifter på internettet standsede mandag, for at man kunne være klar til at aflevere de indsamlede underskrifter til Kalundborg Kommune ved borgermødet i Kalundborg Hallerne onsdag aften, men hvis flere ønsker at være med, skal de blot kontakte Suzanne Baadsgaard inden mødet.

- Vi er realistiske, og vi er godt klar over, at et stort flertal i kommunalbestyrelsen er for det her projekt, men vi mener at det er vigtigt, at vi gør det klart for politikerne, at vi er endog rigtig mange, som mener at det her er en dårlig ide, siger hun.