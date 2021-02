3,2 millioner kroner til projektet Plads til flere går til Jobcenter Kalundborg. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

11 mio. kr. skal hjælpe udsatte

Kalundborg - 08. februar 2021 kl. 14:31 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Udsatte borgere på kanten af arbejdsmarkedet i Kalundborg- og Roskilde-området kan se frem til en hjælpende hånd fra to stærke inklusionsprojekter, der skal rulles ud i 2021 og 2022.

Projekterne støttes med i alt 10,9 millioner kroner fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ud af en samlet pulje på 47,7 millioner kroner, der er finansieret af EU's Socialfond og de decentrale erhvervsfremmemidler. Bestyrelsen har som noget nyt givet projekter, der arbejder med social inklusion, mulighed for at fokusere på at fastholde udsatte borgere, der allerede har været igennem et indslusningsforløb og under covid-19-krisen er blevet særligt udsatte for ledighed.

Borgmester i Sorø Kommune Gert Jørgensen, medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, siger:

Virksomhedernes vigtige rolle i den sociale inklusion ses blandt i andet i projektet Varig tilknytning til arbejdsmarkedet, der har hjemme i Roskilde-området med den selvejende institution Coro, Co-Lab Roskilde som operatør. Projektet støttes med 7,7 millioner kroner.

Karolina E. Osipowska, direktør i Coro, Co-Lab Roskilde, forklarer:

Allerede inden opstart har Roskilde-projektet tilsagn fra mere end 10 lokale virksomheder, der ønsker at bakke op og deltage i indsatsen med at hjælpe udsatte borgere til at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Målet er, at op mod 84 borgere får fast beskæftigelse umiddelbart efter og i op til seks måneder efter projektets afslutning med udgangen af 2022.

Også i Kalundborg-projektet »Plads til flere« har virksomhederne en helt central rolle. Omkring 50 virksomheder skal i projektet samarbejde med Jobcenter Kalundborg om at optræne, indsluse og fastholde udsatte borgere i inklusionsjob.

Virksomhederne kommer fra detailhandelen, rengørings- og SOSU-området, transport og logistik samt industrien og har generelt svært ved at rekruttere arbejdskraft.

Målet er, at Kalundborg-projektet får 120 borgere i ressourceforløb, kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp ind i et indslusningsforløb, og 31 af dem skal ende i lønnet beskæftigelse, når projektet slutter om to år.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse lancerede den 28. maj 2020 puljen »På kanten af arbejdsmarkedet - Flere i job« med i alt 47,8 millioner kroner, heraf 31,8 millioner kroner fra EU's Socialfond og 16 millioner kroner fra decentrale erhvervsfremmemidler.

Puljen var målrettet en indsats for indslusning- og fastholdelsesforløb til arbejdsmarkedet samt socialøkonomiske virksomheder.

Bestyrelsen modtog 22 ansøgninger til puljen og besluttede på sit møde den 3. februar 2021 at give tilsagn om en samlet støtte på cirka 47,7 millioner kroner til otte projekter. Heraf går cirka 3,2 millioner kroner til projektet »Plads til flere« under Jobcenter Kalundborg.