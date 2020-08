Megabordfodbold får smil på læben. Reglerne er at man altid skal have hænderne på stangen. Banen blev lavet sidste år. Foto: Eva Lyng Johansen

11 år med sjov og spænding i højderne

Aktivitetsdagen markerer Go Highs 11 års fødselsdag, og der er flere gratis aktiviteter på dagen, nemlig megabordfodbold, kanosejlads i voldgraven, bueskydning og Go High Extreme, som et af de nyeste tiltag i Go High klatreparken. Her skal man klatre op af en klatrevæg og en trappe, inden du står på den 16 meter høje platform, hvor man skal lade sig falde fra. Første tre meter er i frit fald, hvorefter man mærker snoren.