Fra venstre Mogens Anholm og Troels Birk Kristoffersen fra Røsnæs Udviklings- og Beboerforening og Klaus Koksby Hansen og Kjeld Christensen fra Sparekassen Sjælland-Fyn, som var glade for at kunne støtte det lokale projekt.

100.000 kroner til ny kajakrute

Den tendens vil man i Røsnæs Udviklings- og Beboerforening fortsat gerne understøtte, og derfor er man i færd med at rejse kapital til fuldførelsen af et nyt projekt kaldet Rundt om Røsnæs.

Det indebærer udarbejdelsen af en kajakrute, der går hele vejen fra Havnsø og rundt om Røsnæsspidsen og videre ind mod Kalundborg. På vejen vil der være steder at gå i land med shelters og toiletfaciliteter samt et rutekort med formidling af information om de forskellige områder.

Derudover er en flydeponton i Krogebæk og den nye badebro ved Ulstrup Sønderstrand også en del af projektet, ligesom det er planen at lave et havnehus med kajakhotel, undervisnings- og klubfaciliteter samt en kiosk på Røsnæs Havn.

- Projektet dyrker det lokale potentiale i form af den smukke natur og understøtter samtidig udviklingen i lokalområdet, idet projektet bidrager til at gøre Røsnæs og omegn til et endnu mere attraktivt sted at leve. Tilmed har Røsnæs Rundt potentiale til at blive et turistmål i topklasse, siger filialdirektør i Kalundborg Klaus Koksby Hansen.