100.000 kr. fra butik til hjælp i Kenya

Ulandsbutikken Akwetu i Skibbrogade i Kalundborg har nu sendt sin sidste støtte for i år til butikkens to projekter i Kenya.

- Det drejer sig om syv pigers gymnasieophold og halvdelen af driften af et børnehjem med 34 børn. I disse coronatider, hvor skoler har været lukket og ikke fået hjælpepakker, har børnehjemmet haft ekstra brug for hjælp, oplyser Else Johansen, Akwetu.

- Vi er meget taknemmelige for at kunne sende dette beløb afsted. Og uden kunder ingen støtte, så vi håber, at julehandlen, corona til trods, vil hjælpe os, så støtten ikke mindskes næste år, siger Else Johansen.