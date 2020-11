Se billedserie Eleverne Diana Shaheen og Alin Restom havde fordybet sig i arbejdet som kosmetolog.

10. klasser viste uddannelsesdrømme frem

Kalundborg - 26. november 2020 kl. 15:32 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Sidste fredag fik 10. klasserne på Allikelund Gymnasium mulighed for at præsentere deres drømmeuddannelser og ønskejobs, da de fremlagde deres obligatoriske selvvalgte opgaver (OSO).

Opgaverne, som de har arbejdet med i hele uge 47, mundede ud i messestande med rekvisitter og plancher, hvor de præsenterede forskellige karriereveje. Det oplyser Alikelund Gymnasium.

- De unge har rigtig mange valg. De ved som regel godt, hvad de ikke vil være, men derfra er der alligevel et stykke vej til at finde ud af, hvad de rent faktisk gerne vil være.

- Det er vores opgave at præsentere de unge for en masse muligheder, men de skal selv træffe deres valg, udtaler rektor på Allikelund Gymnasium, Karen Marie Bach Christensen.

For de unge er der ikke lang tid til den 1. marts 2021, hvor de skal have valgt ungdomsuddannelse. Arbejdet med den selvvalgte opgave hjælper derfor eleverne i Allikelunds 10. klasser med at gøre den svære valgproces lettere. Opgaven kræver nemlig, at eleverne dykker ned i de uddannelses- og karrieremuligheder, som de selv finder interessante.

Præsentationerne spændte lige fra arbejdet med hudplejeprodukter som kosmetolog til dyrlæge-studier af katte- og hundeskeletter.

Mathilde Mogensen fra 10.a fremviste en stand om arbejdet som grafisk konservator, som er en jobtitel, der forudsætter en gymnasial uddannelse samt en masse omhyggelighed og sans for detaljer. En karrierevej lige efter Mathildes smag.

- Arbejdet foregår mest på museer, hvor man er med til at restaurere og bevare papirgenstande. Det kan f.eks. være frimærker, bøger, breve, dokumenter og postkort. Alt med papir. Når man er færdig, sætter man genstandene på plads på museerne og sørger for, at det hele ser pænt ud, udtaler Mathilde.

Rektoren oplyser, at eleverne både var spændte og velforberedte, da de på skift præsenterede deres stande for deres undervisere, hvilket udløste en række 12-taller.

Alle elever fik også en personlig udtalelse, som vedlægges deres eksamensbevis til sommer.

- Opgaven viser også elevens arbejdsmetoder, arbejdsvaner og ikke mindst, om eleven evner at strukturere en sådan proces, udtaler underviser på K10, Masja Maria Bennebo Jensen.

- OSO er altså med til at vise mig som underviser, og ikke mindst mine kollegaer, om eleven har evnerne til den uddannelse, de drømmer om. OSO plejer at være et arbejde, som eleverne husker og ser tilbage på med en vis stolthed.