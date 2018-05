Se billedserie Hvis man var ude og nyde det gode sommervejr i Kalundborg fredag aften, så kunne man opleve et særligt syn. To store luftballoner fløj rundt i luften over byen. Foto: Eva Lyng

Send til din ven. X Artiklen: 10 heldige på ballontur over byen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

10 heldige på ballontur over byen

Kalundborg - 04. maj 2018 kl. 21:03 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag aften kunne man i luften over Kalundborg se to luftballoner. Med på ballonfærden var ti glade kalundborgensere, som havde vundet en ballontur i en konkurrence udskrevet af handelsstandsforeningen Vores Kalundborg.

Deltagerne havde alle udfyldt en lodseddel i byens butikker i forbindelse med ballonfestivalen i uge 17, og havde været så heldige at få deres lodseddel udtrukket.

Det var dog først kort efter middag fredag, at vinderne og Vores Kalundborg fik sikkerhed for, at flyveturen kunne gennemføres som planlagt fredag aften, og selv da blev det med små ændringer i programmet.

- Der er mange ting, som skal falde på plads med en ballontur. Det skal være tørvejr, stille og med god sigtbarhed. Vores oprindelige plan var, at at ballonen skulle sendes op fra Dyrehøj Vingård, men ballonskipper vurderede, at det var for tæt på vandet, da man ikke ønsker at ballonen skal flyve ud over åbent hav, forklarer marketingskoordinator Anita Winther fra Vores Kalundborg.

- Heldigvis fandt han et godt alternativ i Møllebakken, så turen alligevel kunne gennemføres som planlagt, fortsætter Anita Winther.

Mange nysgerrige Kalundborgensere mødte op på Møllebakken, for at overvære ballonfærden. De to luftballoner lettede lettere forsinkede fra Møllebakken og fløj i østlig retning rundt om Kalundborg.