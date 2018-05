Se billedserie Der var pænt fyldt op i Den Gamle Biograf i Gørlev til 1. maj-mødet. Sange, fire taler, musik og god stemning.

1. maj i Gørlev: - Bevar den danske model

Kalundborg - 01. maj 2018 kl. 12:33 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi har lige været med til at kæmpe en overenskomst på plads for vore offentlige kammerater. Vi har kæmpet for, at vi stadig bruger den danske model, når vi forhandler på det danske arbejdsmarked - den er vi stolte af, den må aldrig sættes ud af kraft.

Mens arbejdsmarkedsforskere og landspolitikere diskuterer, om den danske model har holdbarhed i 2018, slog Socialdemokraternes spidskandidat i Kalundborg, Gunver Jensen, fast, at det har den - og ingen skal fjerne den. I sin 1. maj-tale i Den gamle Biograf i Gørlev tilføjede Gunver Jensen, at »kampen er vundet, der er indgået overenskomster efter lange og hårde forhandlinger mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Det er rigtig godt, men det bedste er nu det sammenhold, der har været mellem alle faggrupper - LO-medlemmer og akademikere har stået skulder ved skulder - det har været smukt«.

De handicappede, der tidligere fik en førtidspension i 18 års fødselsdagsgave, får nu en kontanthjælp, og fra de er 18 - 30 år, er den så lav, at de måske kan købe mad og tøj, men hvor det er umuligt at have råd til en bolig. De kan noget alle sammen, som er værdifuldt, noget som vi har brug for. Vi siger, at de er på kanten af arbejdsmarkedet - lad os hjælpe dem over kanten - lad os hjælpe dem til et værdigt liv.

Vi er alle enige om, at et liv på kontanthjælp er et usselt liv - alle vil gerne være direktører i deres eget liv, alle vil gerne kunne klare sig selv.

Kirsten Rask, (S) regionsrådsmedlem og nyvalgt medlem af kommunalbestyrelsen i Kalundborg, omtalte et paradoks:

Jeg har været i dén situation, at jeg som sygeplejerske (godt nok på orlov for tiden) og som medlem af Dansk Sygeplejeråd har været en del af arbejdstager-siden. Som Regionsrådsmedlem og kommunalbestyrelsesmedlem har jeg været en del af arbejdsgiver-siden. Men egentlig har det ikke sat mig i noget særligt dilemma, for jeg ønskede er jo bare en god løsning for alle uanset om det er som arbejdstager eller arbejdsgiver. Nu blev resultatet jo så heldigvis, at der 5 minutter i 12 blev indgået forlig på alle områder. De er nok ikke prangende, men fornuftige.

- Jeg håber, sagde Kirsten Rask videre, at medlemmerne i de forskellige organisationer stemmer JA til aftalerne. Som Regionsrådsmedlem er jeg meget tilfreds med, at nødberedskaberne ikke skal tages i brug, og at patienterne ikke længere skal være nervøse over, om de kan blive behandlet for deres sygdom på grund af konflikten.

Kirsten Rask sagde også: - Lærerne opnåede ingen arbejdstidsaftale. Dét må vi se, om vi kan tage op i Kalundborg Kommune.

Der var levende musik, kaffe og en bitter i de små glas i Den gamle Biograf, der var pænt fyldt. Også mf Rasmus Horn Langhoff og Kurt Jørgensen, formand for HK Privat, talte på denne let regnfulde formiddag, hvor de røde flag blafrede i vinden på Østerled.