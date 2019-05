Se billedserie Rasmus Horn Langhoff holdt den første tale i Den gamle biograf i Gørlev. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

1. maj fejret i biografen

Kalundborg - 01. maj 2019 kl. 11:14 Af Martin Stokkebro Moestrup

Det er over 20 år siden, at socialdemokraterne startede traditionen med at spise morgenmad på 1. maj i Den gamle Biograf i Gørlev. Men traditionen har holdt ved og således også denne morgen på arbejdernes internationale kampdag.

Nordvestnyt fanger folketingsmedlem Rasmus Horn Langhoff inden han skal holde den første af sine fire planlagte 1. maj-taler og dermed indlede talerækken i biografen.

- Hvad vil det sige at være rød i dag?

- At være rød i dag handler om at tænke på andre end sig selv. Solidaritet er stadig aktuelt, og den dag, man skal prioritere, betyder det noget, om man vil putte pengene i det private eller bruge dem på velfærd, siger formanden for Uddannelses- og Forskningsudvalget i Folketinget.

Da han går i gang med sin tale, lægger han ikke skjul på, at vi udover kampdagen også befinder os midt i en valgkamp.

- Efter fire lange år med Lars Løkke og kompagni, har Danmark brug for en ny retning, indleder han og går med det samme over til at tale om det, som han inden da til Nordvestnyt havde betegnet som den vigtigste kampplads, nemlig uddannelse.

- Når vi taler om vores uddannelsessystem, er det vigtigt at huske, at ikke alle tager den lige vej igennem systemet. Nogle tager en anderledes, måske snoet vej. (...) Det er især de institutioner, der er hårdt ramt af omprioriteringsbidraget. Indtil nu er otte VUC-afdelinger lukket og yderligere 13 er lukningstruet, blandt andet afdelingen i Kalundborg, siger han.

Inden talen havde Nordvestnyt spurgt ind til forskellen på en valgkamp og på at fejre 1. maj.

- Valgkampen handler mere om, hvad jeg vil gøre som Kalundborgs repræsentant i Folketinget. I dag minder vi hinanden om, hvorfor vi er socialdemokrater, siger Rasmus Horn Langhoff.

Efter talen var der musik, hvor der blandt andet blev sunget, Når jeg ser et rødt flag smælde. Herefter holder Gunver Jensen, gruppeformand for Socialdemokratiet i Kalundborg, tale.

- Vi mødes for at fejre de sejre, vi har kæmpet og vundet, men vi mødes også for at huske os selv og hinanden på, at der stadig er kampe, der skal kæmpes, siger hun.

Herefter nævner hun retfærdig fordeling, udvikling, nej til social dumping, nej til højere pensionsalder, ja til tid til børn og børnebørn og ja til en god alderdom, som områder der er værd at kæmpe for.

Nordvestnyt spørger hende efterfølgende om, det er kampen eller festen, der er vigtigst i dag.

- Begge dele. Men det er stadig vigtigt at huske på solidaritet. At være rød er at vise omsorg for andre, og at vise og vide, at der ikke er nogen, der er bedre end andre, siger gruppeformand Gunver Jensen.