0. klasser fik varm velkomst

I år er der blevet oprettet to små 0. klasser med omkring 14 elever i hver klasse samt en 0. klasse for inklusionseleverne.

- Det er en tilpas størrelse til at alle børn kan blive set og hørt, sagde Mette Lykkebo Thomsen, som tilføjer, at der normalt kommer lidt flere elever til i løbet af året.

Efter lærere og pædagoger var blevet præsenteret, blev hver enkelt barn kaldt op, og i stedet for et velkomsthåndtryk som normalt, fik hvert barn et dannebrogsflag af skolelederen, inden de gik hen til deres klasse. Hvis de var generte, måtte de godt tage mor eller far med.