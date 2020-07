Se billedserie Stikkelsbær er in. Her Rasmus Jensen (t.v.) og Vilhelm Rosendal med en plante, der allerede bærer godt og kan vokse sig til en stor robust busk. Foto: Claus Sørensen

- Vi vil selv dyrke det spiselige

Kalundborg - 24. juli 2020 kl. 14:45 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Frugtbuske. Krydderurter. Rabarber. Kål. Løg.

Planter til nyttehaven ryger i sjældent stort tal over disken.

Hacecentret på Stejlhøj i Kalundborg har - fra at holde vejret i nervøsitet for at blive lukket ned - åndet lettet op: Havefolket har været sluppet fri under hele coronatiden.

- Vi har ekstra 25 procents fremgang, fordi folk har haft mere tid, og mange har valgt at bruge den på at være aktive i haven, siger Vilhelm Rosendal fra Havecentret.

Han lægger ikke skjul på, at han og kollegerne var dybt nervøse, da landet blev lukket ned. Ville nedlukningen også gælde havecentre?

- Var det sket, ville forårssæsonen være smuttet. Det havde været katastrofalt med totalt manglende salg af forårsblomster med videre.

Ekstra interesse Folk med have har i stort tal kastet sig over mere havearbejde. Har opgraderet haverne; har kastet sig over nye interesser.

- Det er især de spiselige ting, der har været ekstra interesse for. Meget mere, end der plejer, fortæller Vilhelm Rosendal og kollegaen Rasmus Jensen.

Jordbærplanter, hindbær, stikkelsbær, alle andre frugtbuske, tomatplanter, kål-, porre- og selleri-planter, krydderurter, løg, rabarber. Og en hel masse mere.

Begejstring - Det er dejligt at opleve, med hvilken begejstring folk kaster sig over haven og de ting, der kan dyrkes og give udbytte og alle de planter, der er med til at pryde i haven, lyder det fra de to havecenterfolk.

- Det har for os været et godt forår, og det går fint her i sommer også. Flere er ikke så meget ude i ferien, men går hjemme og giver sig bedre tid i haven også nu uden for have-højsæsonen, som jo er maj, siger Vilhelm Rosendal.

Meget passer sig selv I Havecentret er der lige nu ved at blive planlagt en række forbedringer.

Der skal installeres automatisk vandingsanlæg. Der skal flere skilte op og sikres bedre varedeklarationer til gavn for kunderne, når de er på besøg og ser sig om blandt alle planterne.

- Det er godt at mærke, at flere, der kommer her, har fået øjnene op for, at det med haven ikke behøver være svært.

- Mange planter er nemme. Der er meget, der næsten passer sig selv, siger Rasmus Jensen.