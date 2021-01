- Vi skal ikke bare holde liv i tingene

Af Bjarne Robdrup - Der er, og vil nok fortsat være, foreninger og initiativer, som søger Folkeoplysningsudvalget om støtte til aktiviteter, som tiden er løbet fra. Eller som der bare ikke er den fornødne interesse for. Jeg ved ikke, om vi har haft en tilbøjelighed til at understøtte aktiviteter, der var på vej ud. Men fremadrettet skal vi se med mere kritiske øjne på ansøgninger, som ikke længere har grobund i større interesse. Vi skal, med andre ord, ikke holde liv i ting bare fordi vi altid har gjort det.

Ordene kommer fra Jørgen Rud, formand for Folkeoplysningsudvalget i Kalundborg.

Udvalget råder i 2021 over i omegnen af syv millioner kroner, som fordeles til mange forskellige foreninger og initiativer efter behov og væsentlighed.

Helt præcist lyder Folkeoplysningsudvalgets budget for indeværende år på 6.839.600 kroner, og her er budgettallet fratrukket de 200.000 kroner, som udvalget skal bidrage med til projekt »Bevæg dig for livet«.