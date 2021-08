Se billedserie Klosterparken i Kalundborg - byggeplaner er omdrejningspunkt for hård kritik fra Friluftsrådet. Visualisering: AP Pension og Arkitema

- Vi må da reagere når grønne arealer fjernes

Kalundborg - 26. august 2021 kl. 12:32 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Når rekreative arealer, som alle borgere har adgang til, fjernes, skal vi naturligvis reagere. Det er et af byens vigtigste grønne områder, man vil bebygge, og det mener vi ganske enkelt ikke er rimeligt, siger Holger Christensen, formand for Friluftsrådet Nordvestsjælland.

Holger Christensen henviser til, at natur og grønne områder i byerne er med styrke borgernes muligheder for at være aktive og komme ud og slappe af i grønne omgivelser.

- Det har en enorm betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed, at man har natur og grønne områder, tæt på hvor man bor. Derfor giver forslaget om byggeri af punkthuse til boliger ingen mening. Der kan være mange gode grunde til at byfortætte, men ikke på arealer, som allerede opfylder et andet stort behov i byen. Det vil være en fejl at sætte kortsigtet profit over alle de andre tungvejende formål som en park kan opfylde, lyder det fra Holger Christensen.

Grønnere byer vejen frem

Netop i disse år er der fokus på, at der skal være plads til grønne områder i byerne, og for Friluftsrådet vil det være et tema i den kommende kommunalvalgkamp.

- Selvfølgelig er der kamp om arealerne i byerne, men vi mærker en stor interesse i at vores byer skal være grønnere, fordi man ved det gavner trivsel og livskvalitet. Særligt de bynære rekreative arealer har en helt enorm værdi for samfundet i forhold til bosætning, sundhed, socialt opholdsrum og meget mere, siger Winni Grosbøll, der er direktør i Friluftsrådet.

Friluftsrådet har netop indledt samarbejde med Green Cities Europe om at udbrede Grøn Norm 2.0. Det betyder for eksempel, at ingen borgere i de større byer må have længere end 300 meter fra hoveddøren til et grønt område, og samtidig at hver borger har ret til et fastsat minimum antal kvadratmeter natur.

- Grøn Norm 2.0. er et værktøj, der kan hjælpe kommunerne med at skabe grønnere, sundere og mere modstandsdygtige bymiljøer og mød fremtidens udfordringer, blandt andet på klimaområdet. Nogle kommuner er allerede i gang og vi kunne da ønske os, at Kalundborg kommune ikke tager beslutninger, der går i modsat retning, siger Winni Grosbøll.

Friluftsrådet Nordvestsjælland har tidligere »blandet sig« i kommunale byggeplaner. I en gennem flere årtier lang tvist om (hotel)byggeri på Klintegården henvendte Kalundborg Kommune sig i 2016 til en statslig myndighed - Kystdirektoratet - for at få dispensation til at kunne udnytte den byggeret på grunden, der blev indskrevet ved en fredning i 1977 - næsten 40 år tidligere.

Kystdirektoratet valgte at give kommunen sin dispensation i 2017, men igen ankedes beslutningen. Denne gang af Danmarks Naturfredningsforening - og Friluftsrådet.

Afgørelsen faldt i marts 2019, hvor Miljø- og Fødevareklagenævnet annullerede Kystdirektoratets beslutning. DN og Friluftsrådet vandt.

Den afgørelse valgte Kalundborg Kommune at trække klagenævnet i retten for at få afprøvet. Men kommunen frafaldt klagen efter henvendelse af lejeren af området ved Klintegården.

- Det var efter vores opfattelse den eneste rigtige afgørelse, siger Holger Christensen.