- Vi er en uddannelsesby

Kalundborg - 03. marts 2020 kl. 16:49 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Kalundborg er jo blevet en rigtig uddannelsesby. Og det er super.

Ole Kølle, formand for Venstre i Kalundborg-Årby-­Tømmerup, glædede sig over udviklingen på uddannelsesområdet lokalt i sin formandsberetning på generalforsamlingen.

Ole Kølle glædede sig også over, at der etableres boliger - også til studerende - på det gamle sygehus:

- På den måde er vi også boligmæssigt - ud over kommunens egne byggerier - med til at trække studerende til, sagde han, der også glædede sig over den nye havn:

- Vi håber selvfølgelig, at der snart kommer en afklaring på det forsikringsmæssige, så det, der er ødelagt, kan blive repareret.

Kølle kom vidt omkring i sit tilbageblik lokalt:

- Den nye vej ved Herreds­åsen blev taget i brug efter megen debat i avisen. Det ser ud til, at brugerne er glade for denne løsning - så alt i alt endte det jo godt.

I skrivende stund, fortsatte Ole Kølle, venter vi spændt på, hvad udligningsreformen vil give Kalundborg. Uheldigvis har regeringen lavet en mail, som kaster grus i maskineriet, og Venstre er først på banen igen, når statsministeren har udredt sagen.

Venstres formand i Kalundborg-Årby-Tømmerup er ikke begejstret for udviklingen i Kordilgade:

- Gågaden bliver ofte debatteret - og med rette. Det er ærgerligt, at der snart er flere madsteder end almindelige butikker, sagde han og mente, at man næsten kunne sammenligne Kordilgade med Wall Street - der så bare skal hedde Meat Street.

- Der skal nytænkning til - udover, at læger og tandlæger nu må etablere sig i stueplanet - hvis vi fortsat skal have en attraktive gågade, slog Ole Kølle fast.

I beretningen roste han havnepladsen, »som bliver bedre og bedre. Sidst med indvielsen af nyt kaffehus, selvom det var meget forsinket. Det er vigtigt, at kommunen melder ud, at budgettet er skredet, og at det klart tilkendegives, at det ikke var bygmesterens tilbud, der skred.

V-formanden kom også ind på en af de store kommunale udfordringer:

- Et af de helt store problemer i kommunen er desværre skoleområdet. Det er ikke godt nok, at 25 procent af en årgang ikke klarer afgangskravet.

- Inklusionsproblematikken i Kalundborg - som på landsplan - har heller ikke været den største succes. Vi kan godt lave en form for hjælp for udskolingsklasserne, men den gode støtte og indsats starter i grundskolen. Vi skal blive bedre til at spotte, hvor indsatsen er mest nødvendig, sagde Ole Kølle - og så tilføjede han:

- Vi har ikke andet »råstof« end vore elever, så de skal have de allerbedste muligheder i skoleforløbet.

Venstre i Kalundborg-Årby-Tømmerup vil gerne reducere antallet af V-foreninger fra syv til færre, og Ole Kølle fastslog, at Kalundborg er en rigtig god kommune at bo i:

- Men vi skal lytte til, hvad borgerne udtaler i givne sager.