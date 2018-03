De tidligere aflastningboliger i Raklev var udpeget til at skulle være botilbud for unge med særlige behov. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

- Upassende melding fra Kaj Buch Jensen

Kalundborg - 09. marts 2018 kl. 16:14 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Kaj Buch Jensen kritiserede i et læserbrev både Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget og ældrerådsformand Jens Møller Madsen for deres anbefaling om, at der ikke skal være et botilbud for unge med særlige behov i de tidligere aflastningsboliger tæt på Raklev Plejecenter.

»Hvor er det beskæmmende at læse, hvordan formændene for henholdvis ældre- og sundhedsudvalget samt Ældrerådet kan blive enige om, at unge med et særligt behov og moderat nedsat funktionsevne endelig ikke må komme for tæt på de ældre. Jeg kommer helt klart til at tænke på dengang, da Uffe Thorndahl og Bente Juncker klagede over de handicappede, der boede tæt på deres bolig, fordi de efter deres mening »hylede, stønnede og gryntede som var det fodringstid på en mindre grisefarm. Lad os få de unge afvigere væk, så vi hverken hører eller ser dem, er åbenbart budskabet.«

Peter Jacobsen mener ikke, at Kaj Buch Jensen har sat sig ordentligt ind i sagen.

- Det er en upassende melding. Det drejer sig ikke om, at vi vil skærme de ældre fra de unge. Vi mener bare ikke, at de unge kan være tjent med de faciliteter, som er i Raklev, siger Peter Jacobsen og tilføjer:

- Vi synes ikke, at de to vidt forskellige grupper skal bo så tæt sammen. De unge er bedre tjent med at bo mere centralt og bynært.