Jesper Wienmann Hansen: - Det er vigtigt at forstå og lytte til de problemstillinger, der er lokalt. Foto: Bjarne Robdrup

- Som lokal kender jeg jo området

Kalundborg - 16. maj 2019 kl. 13:01 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- I min optik er det vigtigt, at jeg som folketingsmedlem bor i og kender det område, jeg repræsenterer. Centraliseringen har taget voldsomt overhånd, synes jeg. Og man kan altså ikke styre alt fra Christiansborg.

53-årige Jesper Wienmann Hansen med bopæl i Høng er konservativ helt ind i hjertet, og det er ham, der repræsenterer liste C i Odsherred og Kalundborg, når vælgerne skal stemme grundlovsdag. Partiets folketingskandidat afløser Brian Mikkelsen, tidligere kultur-, justits- og senest erhvervsminister, før han tiltrådte stillingen som direktør for Dansk Erhverv.

- En anden vigtig egenskab er at evne at forstå og lytte til de problemstillinger, der er lokalt. Det handler om at være til rådighed - og være synlig. Og netop indsigten i lokale udfordringer er vigtige at tage med ind på borgen, siger han.

Et spørgsmål, der optager mange lokalt, er Kattegatforbindelsen. Skal den indebære byggeri af motorvej ud over det naturskønne Røsnæs?

- Nej, mener Jesper W. Hansen:

- Jeg er tilhænger af en Kattegatforbindelse, fordi den indebærer mange logistiske fordele. Men den skal placeres via Asnæs. Ikke Røsnæs.

Vi skal have blik for beskyttelse af naturen, men vi skal også være i stand til at se helheder i planlægning af infrastruktur, der berører hele landet, siger han.

Jesper W. Hansen har flere mærkesager med lokalt præg. Han peger på tryghed i yderområderne:

- Vi skal have landbetjentene tilbage i det gammelkendte format. Og så skal vi arbejde endnu mere målrettet på at skaffe flere uddannelser til Kalundborg og Odsherred. Det gør området attraktivt for flere borgere, og det indebærer etablering af flere lokale arbejdspladser.

Men jeg vil også i bred forstand følge og understøtte det lokale erhvervsliv, hvor der er mulighed for det. Vi skal ikke mindst give bedre vilkår til iværksættere, der kommer med nye ideer, men har brug for støtte til at komme i gang. I min verden er den ene uddannelse ikke mere værd eller finere end den anden. Derfor er der også behov for, at vi formår at markedsføre erhvervsuddannelserne bedre end vi gør i dag. Det er der brug for.