- Rygtet sagde jeg skulle slås ihjel

Kalundborg - 08. oktober 2021

Mullerup: En 47-årig mand fra Mullerup frygtede for sit liv i tiden op til granatangrebet mod hans hjem den 3. oktober sidste år.

Sådan forklarede han fredag, da han afgav vidneforklaring ved Retten i Holbæk.

Manden havde tidligere været udsat for et voldsomt økseoverfald i september 2019, og vidnede efterfølgende i Retten i Holbæk, hvilket kostede en 33-årig mand med tilknytning til Bandidos en fængselsdom på tre et halvt års fængsel.

Den 47-årige understregede, at hans mellemværende alene var med den 33-årige mand, og at han ikke mente at have noget udestående med Bandidos.

- Det er blevet kørt helt op af medierne. Jeg har ikke et mellemværende med Bandidos, jeg har kun problemer med én mand, sagde han.

På trods af at den 33-årige var sat i fængsel, følte den 47-årige følte sig imidlertid ikke tryg. Han frygtede gengældelse, forklarede han i retten.

- Rygtet sagde at jeg skulle slås ihjel, så jeg forsøgte at sikre mit hjem, forklarede den 47-årige.

Dette gjorde han blandt andet ved at parkere en campingvogn og flere gamle biler rundt om sit hjem i Mullerup, så det var svært at komme op til huset. Flere af husets gardiner var også tapet fast, og han havde selv sat videoovervågning op omkring huset.

Ulovlige våben

Derudover havde den 47-årige også anskaffet sig flere ulovlige våben.

Disse talte en fuldautomatisk MP44 riffel og en halvautomatisk US karabin-riffel, en salonriffel af mærket Anschütz Match 64 samt to 16 centimeter lange bajonetter og en mængde ammunition til de tre skydevåben.

Våbnene blev fundet af politiet i forbindelse med efterforskningen af granatangrebet, og kostede både den 47-årige og hans kæreste lange fængselsdomme.

Dagen før havde en af de tre tiltalte, en 32-årig mand, forklaret retten, at det var ham der den 3. oktober havde kastet to granater mod huset i Mullerup. Han afviste dog at formålet var at slå den 47-årige ihjel, og sagde at der var tale om såkaldte shock granater, og hans mål var at give det 47-årige offer et "ordentligt chok".

- Vi har et mellemværende, der skal overstås, og derfor ønsker jeg at give ham en forskrækkelse, forklarede den 32-årige mand.

Den 47-årige afviste dog kategorisk at kende til hverken den 32-årige eller nogle af de to andre tiltalte i sagen.

- Jeg kender dem slet ikke. Jeg havde aldrig hørt om dem før denne sag begyndte. Jeg har intet mellemværende med nogen af dem, sagde han.

Konfronteret med dette opfordrede den 32-årige politiet til at kigge på hans mobildata cirka en måned før granatangrebet.

- Så vil i kunne se, at jeg har været hjemme hos ham i Mullerup, sagde den 32-årige, der ikke ønskede at forklare sig om, hvad mellemværendet mellem ham og den 47-årige skulle handle om.

Der forventes endelig dom i sagen den 30. november.