Se billedserie Knud Hansen har Galloway-kvæg i en fold ved Tissø, hvor køerne sørger for god naturpleje. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: - Nu går det den rigtige vej for udegående kvæg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Nu går det den rigtige vej for udegående kvæg

Kalundborg - 08. oktober 2019 kl. 06:24 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nu bliver det lidt nemmere at have kvæg ude året rundt. Vores nye fødevareminister har reguleret på reglerne, og det skal ministeren have ros for, siger kvæg-ejer Knud Hansen, der har Galloway-kvæg gående i en fold ved Tissø.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) sørger for, at kontrollen med udegående kreaturer om vinteren bliver tilpasset, så det bliver vejret og ikke kalenderen, der bestemmer, om dyrene kan gå ude i vintermånederne. Det sker, da robuste kvægracer ikke nødvendigvis behøver ly og læ på en mild vinterdag.

Det er derfor slut med sanktioner mod landmænd, der lader kreaturerne gå ude en lun decemberdag. Fremover kan dyrene være ude, hvis blot ejeren hurtigt kan flytte dem ind i en stald eller til en mark med læ og ly, hvis vejret bliver dårligt, oplyser Fødevareministeriet.

Tidligere fik landmanden en sanktion, hvis dyrene gik ude på en vinterdag uden mulighed for læ og ly, selv om vejret var mildt for årstiden. Det er sket for blandt andre Knud Hansen, som nægtede at rette ind og nægtede at betale en bøde. Han ønskede en retslig afgørelse, som han endnu ikke har fået.

- Jeg har hele tiden haft den opfattelse, at regler skal være baseret på sund fornuft, og jeg ville ikke bygge et læskur, fordi der ikke er brug for det i dette tilfælde. Hvis vintervejret bliver slemt, kan mine dyr hurtigt komme indendørs, da jeg har en aftale med en landmand, fortæller Knud Hansen, som glæder sig over, at det nu går den rigtige vej for udegående kvæg.

Fødevareministeren sørger nu for, at Fødevarestyrelsen forenkler vejledningen om udegående kreaturer i vintervejr, så det bliver nemmere for landmænd at holde deres dyr ude om vinteren. Udgangspunktet er, at reglerne skal være til gavn for dyrene, og de skal være til at administrere for landmændene.

Mogens Jensen slår fast, at alle dyr skal beskyttes mod vind og vejr efter behov. Men nu ændres kontrollerne, så det først og fremmest handler om, hvordan dyrene har det, og om de hurtigt kan komme i læ, hvis vejret skifter, oplyser ministeren.

Nogle dyr er meget robuste som eksempelvis kvæg­racerne angus, skotsk højlandskvæg, galloway og hereford. De trives fint i kuperet terræn med træer og buske, når det sure vintervejr sætter ind. Også andre kreaturer kan være ude om vinteren, hvis bare de kan komme i læ.