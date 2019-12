Kortet viser, hvordan udledningsstrømmene skal vendes - fra udledning i Isefjord til udledning i Nekselø Bugt fra Fårevejle Renseanlæg. De røde krydser markerer renseanlæg og udledningspunkter, der i givet faldt skal nedlægges. Grafik: Odsherred Kommune

- Nej tak til Holbæks spildevand

Kalundborg - 24. december 2019

»Nej tak til Holbæks spildevand i Sejerøbugten«, hedder den underskriftindsamling, som 56-årige Anders Jensen fra Havnsø har taget initiativ til, efter at kommunalbestyrelserne i Holbæk og Odsherred kommuner i november besluttede at arbejde videre med et spildevandsprojekt, der kan komme til at betyde, at det meste af kommunernes spildevand om seks til ti år vil blive renset på et fælleskommunalt renseanlæg i Fårevejle og udledt til Nekseløbugten.

- Vi bor 100 meter fra vandet, så vi er jo en stor bruger af vandet, både med fiskeri og badning, så vi er jo nervøse for, hvad det vil gøre ved vores vandkvalitet herude, hvis vi skal til at modtage spildevand fra 80.000 mennesker, siger Anders Jensen, der siden den 20. november har indsamlet 192 underskrifter fra beboere i både Havnsø, Føllenslev, Sejerø, Hørve, Fårevejle, København og Frederiksberg.

Han havde egentlig håbet på endnu flere underskrifter, for ambitionen er at give underskrifterne videre til beslutningstagerne, så der som minimum kan blive skabt en debat om emnet.

- Det skal jo ikke bare trumfes igennem. Jeg synes, det er et helt vanvittigt projekt det her, siger Anders Jensen, der er nervøs for, at Nekseløbugten ikke kan kapere spildevandet fra de to nabokommuner.

- Nekseløbugten har rimeligt stillestående vand. Det er bunden af en bugt, og der er ikke mere end ti meter dybt, så der er ikke så stor vandudskiftning, siger han blandt andet.

Spildevandsprojektet er vurderet til at koste 350 millioner kroner, og formålet er at forbedre vandmiljøet i Isefjorden, hvortil der i øjeblikket udledes spildevand, samtidig med at man vil fremtidssikre spildevandsudledningen for Holbæk og Odsherred Kommuner.

Da Nekselø Bugten ikke tåler yderligere belastning, skal rensningen gøres endnu bedre end i dag, blandt andet ved at sende spildevandet igennem våde enge, som kan opsuge noget af kvælstoffet, således at belastningen holdes på det nuværende niveau.

Anders Jensen frygter dog, at projektet i sidste ende vil gå ud over områdets badestrande.

- Jeg ved ikke, om de tror, det kan skabe mirakler. Der kommer jo ikke rent vand ud af et renseanlæg noget sted i landet, siger han og tilføjer:

- Jeg kan godt forstå, at de vil gøre noget for Isefjorden. Det er fint nok, men vi skal jo ikke ødelægge de gode badestrande, vi har. Det er jo bare at flytte problemet, siger han og nævner de mange sommerhusejere i området, som han mener, i høj grad, kommer til egnen på grund af naturen og de gode badestrande.