Martin Damm (V): - Man kan forestille sig, at flere kommuner går sammen om at finde en egnet ekstern leverandør. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: - Mobil må gerne være tavs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

- Mobil må gerne være tavs

Kalundborg - 19. juni 2021 kl. 05:30 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

- Vi tror ikke og forventer heller ikke, at mobilen ringer så tit. Faktisk håber vi, at telefonen kun ringer én gang om året, når vi skal sikre os, at der er »lyd igennem«.

Ordene kommer fra borgmester Martin Damm (V) og handler om, at Kalundborg Kommune senest fra 17. december i år opfylder et lovkrav om at etablere en såkaldt whistleblowerordning. Det vil sige en ordning, der skal give kommunens ansatte mulighed for at »foretage indberetning af mistanke om eller oplevelse af uønsket adfærd«.

- Vi burde have så meget tillid til hinanden, at man som medarbejder kunne gå til en leder i systemet, såfremt man har en opfattelse af, at der er noget galt, som skal indberettes, siger Damm.

Men det er samtidig et krav til whistleblowerordningen, at det skal være en selvstændig funktion, forstået på den måde, at funktionen ikke må kunne modtage instruktion om, hvordan konkrete indberetninger håndteres, og der må ikke være interessekonflikter. Der er ikke et krav om organisatorisk eller økonomisk uafhængighed fra kommunens ledelse.

Økonomiudvalget anbefaler, på baggrund af direktionens indstilling, at der indgås aftale med en ekstern leverandør, altså, at medarbejdere, der har indberetninger, henvender sig til en funktion, der ikke er en del af den kommunale myndighed. Det kan, eksempelvis, være en advokat.

Martin Damm siger, at man kan forestille sig, at flere kommuner går sammen om at finde en egnet ekstern leverandør.

Det primære formål med whistleblowerloven er at beskytte ansatte, som gør opmærksom på »uregelmæssigheder« inden for lovens anvendelsesområde.

De områder, som loven omfatter, omhandler alvorlige lovovertrædelser - eller alvorlige forhold i øvrigt. Det kan eksempelvis vedrøre mistanke om

overtrædelse af udbudsreglerne, hvidvask, miljøbeskyttelse og dyrebeskyttelse, men det kan også være forhold, hvis afdækning er i offentlighedens interesse, misbrug af økonomiske midler, overtrædelse af tavshedspligt eller grove overtrædelser af offentligretlige love og principper.

Ordningen forventes ikke at koste formuer. Typisk 35.000-40.000 kroner det første år og derefter 25.000 kroner årligt.

Kommunalbestyrelsen behandler sagen onsdag.