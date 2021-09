Borgmester Martin Damm (V) (tv) og Niels Erik Danielsen (Ø) bliver heller ikke enige om en budgetaftale for 2022. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

- Mindretals mission er kun grus i maskineriet

Kalundborg - 24. september 2021 kl. 00:00 Kontakt redaktionen

Der er 24 folkevalgte, der gerne vil Kalundborg. Og så er der tre, hvis mission først og fremmest er at hælde grus i maskineriet. Jeg ved ikke, hvad man kan bruge det til.

Borgmester Martin Damm (V) har ved fremlæggelsen af den budgetaftale, som vedtages af 24 af de 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen i begyndelsen af oktober, ikke lagt skjul på, at det er det massive flertal bag aftalen, der udviser ansvar for Kalundborg Kommunes fremtid og økonomi.

- En kommune er en stor maskine, der skal smøres. Det, synes jeg, de 24 bag budgetaftalen frem til 2025 er udtryk for. Og så er der tre tilbage, som ikke lægger skjul på, at deres primære hensigt, også under budgetforhandlingerne, er at vælte borgmesteren. Det kan man jo nærmest læse direkte af de indlæg, der kommer fra SF, Enhedslisten og Demokratisk Fællesliste. Og det er naturligvis fair nok og egentlig ganske befriende, når det kommer så direkte. Sådan er det politiske spil. Men derfor kan man jo godt prøve at tage ansvar. Og det mener jeg ikke, at de tre gør, siger Martin Damm.

Niels Erik Danielsen, Enhedslisten, lægger ikke skjul på, at der er behov for en anden ledelse. Han undrer sig samtidig over, at Socialdemokratiet ikke også er interesseret i det:

- Det er ingen hemmelighed, at Enhedslisten, SF og Demokratisk Fællesliste mener, det er nødvendigt med et nyt lederskab i kommunen. Det troede vi egentlig også Socialdemokratiet ønskede? Vi ønsker et lederskab, der er mere socialt indstillet, som vil børnene, de unge og skolen.

Niels Erik Danielsen fortsætter:

- Det klinger hult, at Martin Damm taler om ansvar, når vi kan opleve, at der hvert år er cirka 100 unge mennesker, der går ud af skolen uden reelt at kunne komme videre i uddannelse. Voksenspecialenheden får tilsyneladende ikke de midler, de har behov for. Det er ikke socialt ansvarligt overfor en gruppe af de dårligst socialt stillede mennesker i kommunen.

BR