- Men det er svært at juble

Kalundborg - 27. januar 2021 kl. 14:08 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

Regeringen indgik mandag aften sammen med Venstre, SF, Liberal Alliance og De Radikale en aftale om erstatning til mink­avlerne på op til 18,8 milliarder. Erstatningen dækker over aflivede dyr, fremtidig indtjening og produktionsudstyr.

Én af de minkavlere er Peter Hansen, der sammen med sin far ejer en minkfarm i Snertinge.

- Umiddelbart rammer det erstatningsmæssigt indenfor skiven og ser okay ud. Det er godt, at der er lavet en bred politisk aftale, så der bare er lidt at forholde sig til. Nu er rammerne på plads, men vi skal også have indholdet på plads, siger minkavler Peter Hansen og fortsætter.

- Men min følelse er ikke blevet meget anderledes af, at de nu endelig har indgået en aftale. Penge er et plaster på såret. Men det er stadig mit fremtidsjob, der er smadret. Det er svært at juble over aftalen, fordi der sidder stadig en frustration i mig over, at vi var et sted, hvor vi havde store planer om at blande os højere op i toppen. Min målsætning var at ligge blandt de 50 bedste avlere i Danmark. Alt det skal nu gøres op i penge, og det er svært at sætte et beløb for, hvad ens families livsværk er værd.

Mødte Kopenhagen Fur

Tirsdag aften var der zoom-møde mellem Kopenhagen Fur og landets mink­avlere, hvor de drøftede den nye kompensationsaftale.

- På mødet fik vi skåret aftalen lidt mere ud i pap, og vi fik mulighed for at stille spørgsmål til Kopenhagen Fur. De fortalte lidt om, hvordan erstatningen kan udregnes, men de sagde samtidig, at er svært at gøre, før der kommer noget mere konkret. Til mange af spørgsmålene kunne Kopenhagen Fur også kun svare, at de bliver nødt til at se på, hvordan bekendtgørelsen og vejledningerne kommer til at se ud, så aftalen bliver mere konkret. Jeg har tryghed i, at Kopenhagen Fur følger hårdt til dørs med at være med i arbejdet. Men de regner med, at det tager nogle måneder.

- Fødevareministeriet har sagt, at de regnede med der vil gå op til fem måneder, før man ser de første sager til taksation blive behandlet. Og hver enkelt minkfarm skal først vurderes enkeltvis i forhold til kompensationen. Mit realistiske bud er, at vi kommer over i 2022, før vi kommer ordentlig i gang, og minkavlerne begynder at få deres penge. Så der er altså meget arbejde, der skal laves endnu. Så selvom der er lavet en politisk aftale, så kommer der ikke penge ind på kontoen nu og her. Det positive i det er, at der i aftalen er indsat mulighed for mindre a-contoudbetalinger, så man får lidt før tid, og så laver man slutberegningen senere. Det vil hjælpe mange avlere, siger Peter Hansen.

Nej til dvaleordning

Aftalen gør det muligt for minkavlere at starte op igen, når forbuddet mod mink løber ud ved udgangen af året. Der er blevet sat omkring 60 millioner kroner af til dvaleordning.

- Dvaleordningen gør, at der er nogle, der har mulighed for at tænke tanker og se tiden an i 2021 i forhold til at fortsætte som minkavler.

- Men det er ikke en ordning, som jeg tror på.

- De avlsdyr vi eventuelt skulle købe, hvis vi ville i gang, det skulle købes i udlandet, hvor avlsdyrene er ringe kvalitet i forhold til det, vi selv havde. Så ville vi konkurrencemæssigt ikke kunne følge med, og det ville blive en dårlig forretning, siger Peter Hansen.