Et gadespejl som i mere end 30 år har stået i vejkanten af Sønderødvej overfor den pensionerede dommer Peter Bruun Sejersens hjem har resulteret i en flere måneder lang strid mellem Peter Bruun Sejersen og Kalundborg Kommune.SN-Brød: Kommunen mener at spejlet står ulovligt på stedet, men Peter Bruun Sejersen henviser til, at han fik tilladelse til at opstille spejlet af Høng Kommune i 80?erne. Sagen har indtil videre inddraget Vejdirektoratet, og Peter Bruun Sejersen er klar til at tage den i retten. Foto: Per Christensen

- Man møder borgerne med mistillid

