Malene Grandjean: - Der er mange lighedspunkter mellem mit daglige arbejde som vicedirektør i EUC og det politiske engagement. Vi vil jo gerne det bedste for borgerne. Foto: Per Christensen

- Man kan ikke altid dele tingene op

Da Malene Grandjean, Røsnæs, i november 2017 stillede op til kommunalvalget for Venstre og opnåede det næsthøjeste personlige stemmetal efter den suveræne borgmesterkandidat, Martin Damm, var det ikke med en forventning om, at det politiske engagement, som hun med egne ord brænder for, kun skulle vare i fire år. Men sådan bliver det.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her