Svend Müller, formand, Svebølle: - Jeg kan undre mig over, at prisen, der er og har været meget afgørende, ikke mindst for Socialdemokraterne, nu godt kan løftes med seks-syv procent. Arkivfoto: Mie Neel Foto: Foto:Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: - Kun Svebølle opfylder alle krav Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Kun Svebølle opfylder alle krav

Kalundborg - 02. februar 2021 kl. 11:20 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Forretningsudvalget i Region Sjælland har - sort på hvidt - angivet syv kriterier, der skal opfyldes for byggeri af nyt sygehusvaskeri som erstatning for det vaskeri i Holbæk, der nedbrændte i juni 2018. Og Svend Müller, bestyrelsesformand for Svebølle Viskinge Fjernevarmeselskab, er ikke et sekund i tvivl:

- Hvis Region Sjællands krav til projeket skal opfyldes på alle syv punkter, er der kun en eneste løsning. Og det er Svebølle. Ingen andre af de angivne forslag opfylder alle krav, siger han.

På et møde i februar 2020 besluttede Forretningsudvalget, at grundlaget for en placering af vaskeriet i enten Svebølle, Jyderup eller

Svinninge, der var oppe i vinden på det tidspunkt, skulle kvalificeres med udgangspunkt i følgende syv kriterier:

* Pris

* Størrelse på grund

* Gennemført lokalplanlægning

* Forsyning

* Placering tæt på motorvej

* Tilgængelighed for medarbejdere, der benytter kollektiv trafik, og

* Belastning med tung trafik på skoleveje og i boligområder.

Der er på den grund, som et flertal i regionsrådet tidligere har peget på i Tornved, gennemført geotekniske undersøgelser af jordbundsforholdene på byggegrunden, som viser, at der på grunden er deponeret fyldjord, hvilket indebærer, at jordbundsforholdene ikke umiddelbart er tilstrækkeligt stabile til at kunne bære byggeriet. Der er derfor behov for at afgrave jordlag og fundere med grus, som indebærer merudgifter i størrelsesordenen 3,6 mio. kr.

Svend Müller fulgte den endog meget langtrukne politiske debat mandag aften i Regionsrådet:

- Debatten var til tider både heftig og meget varieret med et utal af forslag, som blev gravet frem påny. Vi har fra fjernvarmeselskabet i Svebølle sat fokus på, at det skal være en grøn løsning, og det er der da nu i den grad sat fokus på. Pludselig er alle i rådet enige om det, så lidt har vi da opnået.

Men jeg kan samtidig undre mig over, at prisen, der er og har været meget afgørende, ikke mindst for Socialdemokraterne, nu godt kan løftes med seks-syv procent, det vil koste, hvis man finder en løsning i Tornved (Holbæk Kommune). Det gav S jo udtryk for. Det er vel kun rimeligt, at den løsning, som Regionsrådet når frem til, både er grøn og billigst, siger Svend Müller.