- Kattegatforbindelse vil forbedre klimaet

Formanden fortsætter: - Med en Kattegatbro kommer der en væsentlig kortere rejselængde, og rejsetid, mellem Jylland og Sjælland. I sig selv øger det mulighederne for at søge uddannelse og arbejde på tværs mellem Østjylland, Samsø og Vestsjælland. Og dermed skabes en bedre grobund for erhverv, kultur og arbejdspladser i det hele taget, og alle tre dele har en gavnlig effekt på vores velfærdssamfund.

Foreningen har, som det fremgår, som formål at fremme, at en bro over Kattegat bliver til virkelighed. Foreningen vil, siger den, oplyse og debattere om sagen lokalt, regionalt og nationalt. Foreløbig har foreningen fået en del indlæg i både landsdækkende og i lokale medier på begge kyster, og der har været en ivrig debat mellem tilhængere, modstandere og tvivlere.

Har positiv betydning

- Vi mener, at Kattegatforbindelsen er et afgørende samfundsanliggende, som kan få stor positiv betydning for landets borgere. Broen er lige så betydningsfuldt som Storebæltsforbindelsen, og vil derfor få stor betydning for hele det danske samfund. Vi vil derfor ikke gå stille med dørene, men lade fordelene komme helt frem i lyset. Politikere og arbejdspladser har længe været positive, men vi håber at bringe nye perspektiver ind i diskussionen ved at tage et mere bredt og folkeligt udgangspunkt.