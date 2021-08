Se billedserie John Holten-Andersen, ny formand, nej til Motorvej på Røsnæs: - Jeg vil tilstræbe at fordele arbejdsopgaverne på så mange hænder som muligt. For der er mange opgaver. Privatfoto

- Kamp for Røsnæs helt nødvendig

Kalundborg - 25. august 2021 kl. 12:51 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

John Holten-Andersen sagde ikke ja til at blive ny formand for nej til Motorvej på Røsnæs, fordi formandsposten er afgørende vigtig for ham. Snarere tværtimod.

- Anders Jørn Jensen har gennem tre år leveret et meget stort arbejde på den post, men da han vælger at stoppe som formand på generalforsamlingen, skal stafetten jo gå videre, fordi situationen kræver det. Jeg har i hele mit voksenliv arbejdet med miljø, professionelt såvel som i fritiden, og jeg kan ikke bare sidde og se på, at en naturperle som Røsnæs, som jeg har kendt og elsket i over 40 år, risikerer at blive ødelagt. I min familie er det ikke alene min kone og jeg, men også børn og børnebørn, der er tæt knyttet til den smukke halvø, hvor vi har fritidshus.

John Holten-Andersen, 70 år, er uddannet kemi-ingeniør og har i den faglige palet blandt andet været forskningschef for Danmarks Miljøundersøgelse, der var en dansk forskningsinstitution, som beskæftigede sig med det ydre miljø, det vil sige vand, jord, luft og natur. På skalaen over frivillige indsatser har han været medlem af bestyrelsen for miljøorganisationen NOAH i 10 år. Han er klar over, at »det er stærke interesser, han er oppe imod«.

- Der er mange og meget store kapitalinteresser i erhvervslivet bag en Kattegatforbindelse. Men vi tror på, at vi har lige så stor opbakning i befolkningen for vores synspunkter, siger han:

- Arbejdsprocesser som nej til Motorvej på Røsnæs er enormt tidkrævende, og der er altid en risiko for, at man bliver slidt ned. Derfor skal det være mit afsæt at fordele arbejdet på flere hænder, så vi både bevarer gnisten, informationspligten og glæden ved fællesskabet. For det handler det også om.

På generalforsamlingen i Ulstrup Forsamlingshus blev et forslag fra bestyrelsen som tilføjelse til vedtægterne godkendt af forsamlingen. Et forslag, som umiddelbart kan læses derhen, at foreningen ikke længere »bare« siger nej til motorvej på Røsnæs, men til en kattegatforbindelse i det hele taget:

- Men sådan skal tilføjelsen ikke læses, for det er en stramning. Udgangspunktet er at finde ind i de relevante samarbejdsrelationer, der er naturlige for os, at Østjylland og Samsø ligesom Asnæs kæmper jo for det samme som vi gør.

Den nye vedtægt - paragraf 2 - lyder som følger: »Foreningens formål er at arbejde imod en motorvej på Røsnæs-halvøen. Foreningen kan søge økonomisk støtte til arrangementer og aktiviteter. Foreningen er partipolitisk uafhængig«.

Følgende sætning skal nu tilføjes til paragraf 2, efter første sætning:

»Foreningen samarbejder med foreninger og enkeltpersoner, der er berørt ved anlæggelsen af en Kattegatforbindelse. Dette gælder også for den samlede miljøpåvirkning fra en sådan forbindelse«.

Begrundelsen er, som det udtrykkes af bestyrelsen, at »foreninger på Asnæs, Samsø og i Østjylland er dannet på samme grundlag som vores. Vi har en fælles interesse i at samarbejde, hvilket vil give os et stærkere udgangspunkt ved henvendelse til offentligheden og myndigheder. Vi må også naturligt se vores omgivende hav som del af det lokale miljø, vi ønsker at beskytte. En for snæver formålsparagraf må ikke forhindre os i at forfølge disse samarbejdsmuligheder«.

De tegner mødet 6.9.

De fire organisationer, der tegner mødet på Chrstiaansbog 6. september, er Østjyder mod Kattegatforbindelsen (med Finn Vesterlund som kontakt)

STOP motorvej over Samsø (Anne Grethe Olsen), NEJ til motorvej på Røsnæs (John Holten-Andersen) og Nej til motorvej på Asnæs, hvis kontakt er Stine Foersom.

Sådan ser programmet ud:

13.00: Velkomst v./ Ulla Holm, medlem af bestyrelsen Stop motorvej over Samsø

13.05: Fakta om forundersøgelsen v./ Ulrik Larsen, projektchef for KF, Vejdirektoratet

13.15: Hvordan påvirker støj mennesker og omgivelser? v./ Mette Sørensen, seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse og professor ved RUC

13.25: Hvilke trafikale udfordringer løser Kattegatforbindelsen? v. / Susanne Krawack, seniorkonsulent ved Concito

13.35: Hvordan bliver borgerne inddraget i megaprojekter som KF? v. / jurist Louise Faber, formand og stifter af Borgerbevægelsen.dk

13.45: Hvad betyder KF for den lokale sammenhængskraft? v. / Marcel Meijer, borgmester på Samsø

13.55: Er KF et fornuftigt projekt økonomisk set? v./ Johan Nielsen, transportøkonom

14.05: Indlæg fra ung klimaaktivist v. / Johannes Skriver Elf, Den grønne studenterbevægelse

14.15: Pause

14.30: Hvad er den klimamæssige påvirkning af KF? v./ Jesper Theilgaard, meteorolog

14.40: Spørgsmål og debat v./ moderator Ulla Holm

16.00: Afslutning