- Kalundborg et eksempel på vækst

Kalundborg - 08. april 2021

Novo Nordisk med 3000 ansatte i Kalundborg producerer halvdelen af verdens samlede produktion af insulin, og virksomheden har ikke kun betydning for Kalundborg, men for hele Danmark - og verden. Virksomheden er et af lokomotiverne i Kalundborg Kommune, som vækster på flere parametre - og det er forklaringen på, at vi har valgt at præsentere regeringens ambitiøse trafikplan frem til 2035 i Kalundborg.

Ordene kom fra finansminister Nicolai Wammen (S), da han sammen med partifællerne, transportminister Benny Engelbrecht og den lokalvalgte indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek lagde regeringens overvejelser om og ønsker til en udbygningsplan af Danmark de næste 14 år frem.

Efter den officielle del af pressemødet sagde indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, at der formentlig lægges op til, at der placeres støjvolde to steder på den resterende strækning mellem Knabstrup/Regstrup til Kalundborg. Det forekommer sandsynligt, at en af disse støjvolde placeres omkring Jyderup.

Transportminister Benny Engelbrecht sagde til Nordvestnyt, at mange af de detaljer, som indgår i de enkelte dele af regeringens projekt, præsenteres i et såkaldt teknisk pressemøde fredag i transportministeriet.

Transportministeren siger om anlæg af tredje etape af Kalundborg-motorvejen:

- Den nuværende trafikmængde er stor - og vil forventeligt kun vokse med årene. Der er derfor behov for en tredje etape af motorvejen.

Den vil medvirke til at fordele trafikken mere jævnt i området til glæde for både person- og erhvervskørsel - og til gavn for trafiksikkerheden og fremkommeligheden. En tredje forbindelse vil bidrage til den lokale og regionale udvikling og styrke mulighederne for erhverv, handel og turisme i hele området.

Fakta bag beslutning

Aktuelle fakta bag regeringens beslutning om Kalundborg-motorvejen:

* Kalundborg-motorvejen slutter i dag ved Regstrup mere end 30 kilometer øst for Kalundborg.

* Den sidste og tredje etape af motorvejen er afgørende for håndteringen af den forventede trafikvækst i området.

* Strækningen mellem Regstrup/Knabstrup og Svebølle (cirka 20 kilometer) skal derfor udbygges til motorvej, og så skal der anlægges en motorvej mellem Svebølle og Kalundborg (cirka 10 kilometer).

* Det vil betyde, at der kommer motorvej på hele strækningen mellem Kalundborg og København.

* Opgraderingen til motorvej vurderes at give en samlet tidsbesparelse på cirka seks minutter.

* Kalundborgmotorvejen vil desuden have betydning for Kalundborg Havn, som er et vigtigt vækstcenter på Sjælland.

* Senest har rederiet A.P. Møller - Mærsk besluttet at flytte hele sin containervirksomhed i København til Kalundborg. Det vil gøre havnen til knudepunktet for al containertrafik i Østdanmark.

Om økonomien og konsekvenser

Økonomi og samfundsøkonomiske konsekvenser:

Der bliver afsat cirka 1,9 milliarder kroner til det samlede anlægsprojekt. Projektet har et positivt samfundsøkonomisk afkast på 1.323 millioner kroner - svarende til en forrentning på 5,7 procent beregnet med en CO2-pris på cirka 300 kroner pr. ton.

For en CO2-pris på 1.500 kroner pr. ton er det samfundsøkonomiske afkast 1.283 millioner kroner - svarende til en forrentning på 5,6 procent.

Miljøkonsekvenser

Der skal som led i anlægget af etapen opsættes 3,5 kilometer støjskærme på de mest støjbelastede dele af strækningen.

Der skal benyttes en ny og mere klimavenlig asfalt, som også vurderes at have visse støjreducerende egenskaber.

Der skal desuden gennemføres andre tiltag, som kan beskytte den omkringliggende flora og fauna.