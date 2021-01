Minkavlerne venter stadig på penge fra minkaflivning, og uvisheden er hård. Som noget positivt i en svær situation får Peter Eckert-Hansen brugt tiden med sin nyfødte søn. Privatfoto

- Jeg mangler en mental afslutning

Kalundborg - 21. januar 2021 kl. 14:58 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

Snertinge: Fødevarestyrelsen kaldte onsdag eftermiddag landets minkavlere til skype-møde om situationen omkring kompensation for aflivning af mink. En af dem, der deltog i mødet, var Peter Eckert-Hansen, der sammen med sin far, Evald Hansen, havde en minkfarm ved Snertinge i Kalundborg.

På mødet blev der ikke oplyst et beløb eller en dato for, hvornår minkavlerne vil få deres penge for i november at have aflivet deres sidste mink.

- Kort fortalt kom der ikke meget nyt ud af mødet. Det var et tungt oplæg, hvor manglen på empati var tydelig. Fødevarestyrelsen sagde, at når regeringen med forhåbentligt et bredt flertal får vedtaget ordningerne, så kan det blive sendt til EU, og de kan komme ordentligt i gang. De er i gang med at ansætte folk til at gå i gang med at håndtere kompensationen. Det sådan set meget fint, men det, der kan undre mig, er, at vi har indleveret dokumentation for, at vi har aflivet mink til tiden, men de dokumentationer skal vi sende ind igen, siger mink­avler Peter Eckert-Hansen.

- De sagde dog, at der vil gå omkring 10 dage, fra det er sendt til EU, til, de forventer, at EU tager stilling til det. Men rent økonomisk ved vi fortsat kun, at vi får en tempobonus på 30 kr. pr. aflivet mink.

Stadig stor betydning

Mange minkavlere står nu i en økonomisk svær situation, hvor de ikke ved, hvornår de får deres penge tilbage. Peter Eckert-Hansen er en af de mere »heldige«, da han ikke kun arbejdede som minkavler, men også arbejder som økonomikonsulent hos VKST.

- Jeg har heldigvis efterfølgende kunne få nogle flere timer på mit andet arbejde. På den måde har jeg været heldig, at jeg stadig har en anden indkomst. Men det er langt fra alle, der har det sådan, og dem føler jeg virkelig med. Jeg oplever mange minkavler, der er bekymrede for, hvad der skal ske nu, hvor de ikke ved, hvor meget de har til rådighed. De skal til at søge nyt arbejde og finde nye veje i livet. Den situation står jeg ikke i. Men selvfølgelig har det stadig stor betydning for mig, hvor meget min far og jeg ender med at få, og at vi får en fornemmelse af, hvor mange penge vi har til rådighed i fremtiden, understreger Peter Eckert-Hansen.

- Samtidig er det stadig en drøm, der bliver revet væk fra én. Jeg skulle have overtaget min fars minkfarm og have levet af det, men den drøm brast på få dage. Vreden er meget stor, og at beslutningen blev til gennem grundlovsbrud gør ikke vreden mindre.

Mentalt hårdt

Selvom Peter Eckert-Hansen ikke er ligeså økonomisk ramt som så mange andre minkavlere, har uvisheden og behovet for en afslutning stadig været mental hårdt.

- I forvejen føler vi, at hele situationen har været et totalt overgreb på vores erhverv, så det har mentalt været utrolig hårdt. Og at det stadig er uvist, hvor mange penge vi får tilbage og hvornår, gør det ikke mindre mentalt hårdt. Jeg mangler en mental afslutning, og det kan jeg blandt andet få gennem en kompensation. Det er bare ikke sjovt at gå i uvished, siger Peter Eckert-Hansen.

Uvisheden om den manglende kompensation sætter nemlig også en stopper for at drømme stort om fremtiden.

- Når vi engang får vores kompensation, og jeg er afklaret i, hvor jeg står økonomisk, så kan jeg begynde at drømme igen om fremtiden. Så lige nu undgår jeg at drømme stort om fremtiden, fordi det er uvist, hvor meget vi får til rådighed. Så bliver jeg ikke skuffet.

Mange om pengene

Peter Eckert-Hansen forstår, at sådan en sag tager lang tid, men samtidig understeger han, at mange er afhængige af, at der bliver fundet en løsning hurtig, så de kan få deres penge.

- Det er klart, at det kræver meget koordinering, når så mange mennesker skal have deres penge. Man har ikke stået i den situation før, men det siger også sig selv, at mennesker er afhængige af at få deres penge, når man tager deres erhverv fra dem, siger han.

- Der er mange, der skal have kompensation, både os minkavlere men også Kopenhagen Fur, fodercentraler og direkte følgeindustri. Jeg kan godt bekymre mig over, hvor meget der bliver tilbage til den enkelte minkavler.