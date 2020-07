Se billedserie Frederik Erck står klar om morgenen torsdag den 30. juli. Det gør hans 27 ansatte også. Indkøbskurvene er klar til at blive fyldt. Foto: Claus Sørensen

- Jeg er der hvor jeg helst vil være

Kalundborg - 22. juli 2020

- Jeg er født i Kalundborg. Jeg er opvokset i Kalundborg. Har aldrig boet andre steder end i Kalundborg. Jeg er vild med byen, mit job og min fritid. Jeg er på den hylde, jeg helst vil være.

Begejstringen er ikke til at tage fejl af.

Frederik Erck, 26 år og butikschef for Netto på Nytorv, er lige nu dér, hvor han gerne vil være. Nærmest mere end nogensinde.

Det er syv år siden, han tog et job som medhjælper i butikken, efter at han havde fuldført hhx-uddannelsen på Allikelund Gymnasium. Det skulle bare vare et års tid.

Fra hjælper til chef Året efter blev han souschef og året efter igen - i december 2015 - butikschef.

Næste torsdag, den 30. juli, slår han og hans 27 ansatte dørene op for en meget større og opgraderet Netto-butik.

- Det bliver spændende. Jeg glæder mig, siger han.

Mere strømlinet Det seneste år har han deltaget i indretningen af Netto-butikker i Slagelse og Dianalund efter butikskædens nye koncept, så han ved, hvad der skal ske.

Det bliver en mere elegant og strømlinet butik med mere plads og flere varer.

Butiksarealet er øget med en tredjedel til 1000 kvadratmeter, lagerpladsen med det dobbelte til 500 kvadratmeter.

- Tiltrængt efter 14 år her på stedet uden butiksændringer. Vi kommer til at kunne håndtere og præsentere varerne bedre og give kunderne endnu bedre oplevelser.

Travl fritid Frederik Erck bor i lejlighed i Møllestræde, er ungkarl og kommer, når han skal remse sine fritidsinteresser op, med disse tre: Venner, familie og fodbold.

Meget tid til selv at spille er der ikke rigtigt, men fodboldrejser er for ham det helt store.

- Jeg bruger en del tid på britiske Arsenal. Det er lidt stramt lige nu og går godt nok ikke holdet så godt i øjeblikket, men jeg holder ved som fan.

Kammeraterne betyder meget for ham i dagligdagen.

- Jeg bor alene, så jeg har tiden til at pleje mine venskaber.

Frederik Erck er i øvrigt ved at tage en uddannelse i ledelse inden for Salling Group, som Netto er en del af. En uddannelse, som også åbner for gode karrieremuligheder.

- Den uddannelse er nyttig, både fremtidsrettet og lige her og nu. Her har jeg et godt fagligt netværk, og det er vigtigt. Nogle gange kan man stirre sig blind på tingene, hvis ikke man hører andres meninger og erfaringer.

Da Frederik Erck blev færdig med sin handelsuddannelse, var hans drøm egentlig at læse økonomi:

- Nu har jeg det sådan, at jeg er faldet helt for det at arbejde med mennesker og udvikling, at være her og at have kundekontakt. Jeg kan så godt lide det.

Han lægger ikke skjul på, at han har ambitioner om at blive bedre og samle erfaring, så han en dag kan prøve kræfter med nye udfordringer.

- Men mine ambitioner strækker sig ikke ud over Salling Group. Så meget ved jeg. Her er så mange muligheder.