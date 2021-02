Se billedserie Jesper Olsen viser, hvor meget man kan få for omkring to millioner kroner i Kalundborg. Huset ligger på Kystvejen 38C og koster 2.195.000 kr. Foto: EDC Jesper Olsen

- I Kalundborg får du virkelig meget hus for to millioner kr.

Kalundborg - 06. februar 2021 kl. 05:32 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

KALUNDBORG: Trods Covid-19 går det i Kalundborg Kommune godt for hussalget, som har været stigende i løbet af 2020. Ifølge Statistikbanken blev der i 3. kvartal i 2020 solgt 156 boliger i kommunen, mens der i 2. kvartal var 132 solgte boliger og i første kvartal 111.

Ejendomsmægler Jesper Olsen fra EDC Jesper Olsen i Kalundborg har også kunnet mærke, at husene bliver solgt hurtigt for tiden.

- Det går generelt hurtigt med salget. Vi får ikke lov til at have dem så lang tid ad gangen. Gennemsnits-salgstid på villaer i Kalundborg Kommune var 188 dage i 2020, hvilket er fine tal. Men jeg har en klar forventning om, at det tal kommer til at falde endnu mere i år. Jeg kan ikke sige det præcist, men det ville slet ikke komme bag på mig, hvis den kommer ned på 100 dage i år, siger Jesper Olsen.

Hus til to millioner

Et eksempel på et hus, som er attraktivt blandt mange købere, er et hus, der ligger på Kystvejen 38C, tæt på Kalundborg Centrum, og koster 2.195.000 kr. med et bolig­areal på 186 kvadratmeter og et grundareal på 991 kvadratmeter.

- Det er et hus, som fanger mange forskellige interesserede købere, og som viser, at man kan få meget hus for omkring to millioner.

- Det er et forholdvis nyt hus, da det er fra 2002. Det er en velbeliggende villa, der har beliggenhed tæt på Kalundborg Fjord, som man har en flot udsigt over, og med få minutters kørsel til Kalundborg Centrum. Der er en stor, flot terrasse samt veranda ved hoveddøren. Rundt om ejendommen er der flotte flisebelægninger. Der er to etager, og der er bryggers med varmepumpe som billigt opvarmer hele ejendommen. Alt i alt er det et stort, flot areal til en rigtig flot pris, siger ejendomsmægler Jesper Olsen.

Svagt stigende huspriser

Ifølge ejendomsmægler Jesper Olsen koster det billigste hus i Kalundborg Kommune omkring 400.000 kroner, mens det dyreste hus ligger på omkring seks-syv millioner.

- Huspriserne i Kalundborg er stille og roligt steget det seneste par år, men ikke med særlig meget. Det er dog intet sammenlignet med hovedstadsområdet, siger Jesper Olsen.

Ifølge Boliga var den gennemsnitslige kvadratmeterpris på en villa i postnummer 4400 Kalundborg på 9841 kroner i 2019 og 10.295 kroner i 2020.

Forskellig årssager

Jesper Olsen forklarer, at der findes forskellige årssager til, at flere finder det attraktivt at bo i Kalundborg:

- Først og fremmest er priserne fra hovedstadsområdet steget så meget, at mange har fundet ud af, hvor meget hus man kan få for pengene i Kalundborg Kommune. Hvis et hus til to millioner i Kalundborg lå i hovedstadsområdet, ville det koste et sted mellem seks og ti millioner for det samme hus, så der er stor forskel, og som husejer i Kalundborg får du virkelig noget for pengene.

- Der er faktorer som et lavt renteniveau, der gør, at det er billigt at låne penge. Derudover er der en del, der sidder med indlån til overskud, og det koster dem penge at have stående i banken. Derfor er der nogle, der tænker, at det er bedre at bruge dem på en ejendom, siger Jesper Olsen.

- Og så har jeg min egen formodning om, at corona faktisk har gavnet os, da mange måske har haft lyst til at komme ud i naturen, hvor der er god plads mellem ejendommene og ikke så befolkningstæt.

