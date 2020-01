- Hvis kommune skifter stil skal de handle nu

Se billedserie Ingen ved, hvornår Fyrrehegnet bliver vedligeholdt. Men at den trænger til en kærlig hånd, kan ingen være i tvivl om. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Kalundborg - 27. januar 2020 kl. 12:05 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter byretsdommen blev omtalt i pressen, har man fra politisk hold rakt ud til os, uden at det er endt i noget håndfast endnu, siger skuffet talsmand for grundejere ved Bjerge Strand, som nu trækker kommunen i landsretten. Udvalgsformand er ked af, at afgørelse er anket.

- Administrationen i Kalundborg Kommune har hidtil afvist, at politikerne ville drøfte vejsagen fra Fyrrehegnet. Det var alene administrationen, der behandlede denne sag. Vi har også - lang tid før retssagen begyndte - flere gange kontaktet fremtrædende politikere i Kalundborg Kommune for at få dem til at gå ind i sagen, men det blev pure afvist.

Det siger talsmand for grundejerne på Fyrrehegnet ved Bjerge Strand, Jens Jørgen Kjær. Han fortsætter:

- Efter byretsdommen blev omtalt i pressen, har man fra politisk hold rakt ud til os, uden at det er endt i noget håndfast endnu. I fredags skulle vi anke sagen for ikke at fortabe denne mulighed. Og det har vi nu gjort, siger Jens Jørgen Kjær.

Lyt dog til os

- Hvis Kalundborg Kommune vil skifte stil og begynde at lytte til os i en forsonlig dialog, så er det nu, den skal handle, inden advokaterne bringer omkostningerne op på astronomiske højder i for­hold til sagens realitet.

- Vores tiltro til, at der kommer en fornuftig løsning på sagen uden om retten, er ikke særlig stor, når vi har at gøre med en kommunal administration, der i stedet for at vedligeholde vejen har brugt tid på at planlægge, hvordan den kunne gennemtrumfe sin egen plan via et vejsyn, og ved at køre dialog med Vejdirektoratet om, at det blev, som den bestemte, for vi sommerhusejere kunne alligevel ikke blive enige i sagen.

- I et internt notat, vi har fået aktindsigt i, har man noteret, at det alene er Kalundborg Kommune, der bestemmer, hvilken dokumentation vi som berørte parter skal stille med, og det er alene den, der afgør, om den er god nok.

- Hvad er det for en slags enevælde? spørger grundejerne.

Kjær fortsætter:

- Og når vi har at gøre med en kommune, der i byretten nægter ethvert kendskab til et brev, kommunen selv har sendt, hvor den vedgår sin vedligeholdelsespligt på vejen, så er det ikke de helt store forventninger, vi har til, at kommunen af egen drift vil vedstå de aftaler, som kommunen selv har indgået.

- Men vi kan jo håbe på, at der kommer en voksen ind i lokalet, inden vi skal mødes i landsretten og fortsætte det endeløse spild af penge.

Jens Jørgen Kjær fastslår, at det ville være dejligt, hvis der var kommunalpolitikere, der havde mod til at lægge denne sag ned - og vedgå sig kommunens vedligeholdelsesansvar for en vej og parkeringsplads, der tjener turismen og dermed kommunens interesse:

- Ikke mindst set i lyset af, at omkostningerne ved vedligeholdelse af vejen udgør en brøkdel af de omkostninger, Kalundborg Kommune bruger på advokater og på tid i kommunens administration, siger han.

Ked af anke

Formanden for teknik og miljøudvalget i Kalundborg Kommune, Jakob Beck Jensen (V), er ked af, at grundejerne har anket byrettens afgørelse.

- Vi er i udvalget interesserede i at få en dialog med sommerhusejerne om udførelsen af det arbejde, der skal laves for at sikre gode tilkørselsforhold, også til den offentlige strand. Der er en fordelingsnøgle, som indebærer, at kommunen skal betale 32 procent af udgifterne, men der er jo forskel på, om udgifterne samlet beløber sig til 200.000 kroner - eller det halve, og det er vel også i grundejernes interesse, siger Jakob Beck Jensen.

- Vi er, siger han, også kede af, at sagen i den grad har trukket i langdrag, og at den skal afgøres retsligt, nu ad to omgange. Det kan vi ikke gøre så meget ved.

- Men vi kan sige, at i samme øjeblik, der nu er faldet dom i landsretten, er vi klar til dialog med grundejerne, så vi finder den bedst tænkelige løsning til en fornuftig pris, siger udvalgets formand.