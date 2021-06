Se billedserie Der blev lyttet koncentreret til dagens mange taler. Der blev grint og tænkt og fældet en hel del tårer. Foto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: - Gymnasietid præget af isolation og social afstand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Gymnasietid præget af isolation og social afstand

Kalundborg - 28. juni 2021 kl. 11:53 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Det var - naturligvis - ikke muligt for rektor Morten Olesen i sin sidste tale til studenter og hf'ere i Høng at undgå coronapandemiens vidtrækkende konsekvenser. Morten Olesen gjorde regnestykket op - men uddelte også mange roser til de studerende:

- Jeres gymnasietid har i alt for høj grad været præget af isolation, social afstand og frygten for at blive syg eller bringe smitte til dem, I holder mest af. Jeg ville gerne sige, at det har krævet omstillingsparathed, men desværre har I prøvet hjemmeisolationen i så store andele af det sidste år, at der, hvor der virkelig var brug for omstillingsparathed, var egentlig først, da I endelig kunne komme tilbage på skolen, og skulle til at vænne jer til at omgås hinanden igen. Samtidig skulle I også forholde jer til et fagligt efterslæb og en undervisning, der i høj grad blev præget af »nu må vi skynde os for at sikre, at i det mindste kernefagligheden kommer på plads.

- I har, fortsatte rektor, været tålmodige i forhold til retningslinjer, der forandrede sig uge for uge, og I har været klar til at klø på med undervisningen, når der endelig åbnede sig mulighed for, at vi kunne gøre det sammen. I har kæmpet for at indhente al den faglighed, I kunne få, så eksamen kunne komme i hus afterall. Jeg er stolt af jeres indsats. På trods af de forringede rammer for jeres undervisning har I ikke alene gennemført jeres eksaminer, mange af jer har også præsteret særdeles gode resultater.

Kæmpe mod - på trods

I har udvist et kæmpe mod i jeres vilje til at gennemføre uddannelse og eksaminer, på trods af at rammerne har været så meget imod jer. I har vist en imponerende grad af besindighed eller tålmodighed i en periode, hvor jeres ungdomsliv i så høj grad er blevet sat på standby, og hvor rammerne for jeres undervisning har været så usikre. I har opnået visdom - på trods af de ringe muligheder for at modtage undervisning af den kvalitet, som I egentlig var blevet lovet. I et demokratisk velfærdssamfund er retfærdighed det allervigtigste begreb. Retfærdigheden har været udfordret og i perioder sat på standby, for at samfundet kunne komme på benene igen. At møde mangel på retfærdighed er også en vigtig lektion i forståelsen af retfærdighedsbegrebet, et skridt i retning af at opbygge sin egen retfærdighedssans, sagde Morten Olesen - og sluttede:

- Vi har givet jer nogle solide lektioner i mod, tålmodighed, visdom og retfærdighed, som jeg håber, I vil huske og vende tilbage til, når I møder dilemmaer og udfordringer i fremtiden.