- Frygten for at miste alt gør ondt

Kalundborg - 15. marts 2020 kl. 10:06 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Robdrup

»Kontoret« i Skibbrogade har 14 deltidsansatte medarbejdere. Og tanken om, at de måske ikke har noget at vende tilbage til, når virus-plagen er væk, gør ondt på Trine og Morten Nystrup.

Corona har lagt Kalundborgs største pub, Kontoret i Skibbrogade, på langs. Dørene er lukket - og personalet er sendt hjem. Fyret - på ubestemt tid. Håndskrevne skilte ved indgangene til Kontoret er vidnesbyrd om, at der er lukket på grund af smittefaren.

- Det værste er næsten, hvis vi skal sige farvel til alle de 14, der er knyttet til huset som ansatte medarbejdere. Ingen af dem er ansat på fuld tid, men det er jo medarbejdere, vi sætter pris på, og som vi kender godt, siger Trine og Morten Nystrup.

- Og det er næsten lige så slemt, at vi ikke kan vide noget som helst om, hvor længe nedlukningen varer ved. I værste fald bliver der ikke nogen at sige hej til - eller give en krammer - når virus-truslen er væk. For så er det ikke sikkert, at vi står som ejere af Kontoret og Postgaarden, siger Trine Nystrup.

Stor investering

Såfremt lukningen af samfundet varer ved i mange uger, kan den ultimative nedtur blive det skræk­scenarie, Trine og Morten frygter mest:

- Vi investerede i omegnen af 800.000 kroner i indretning og genskabelse af Postgaarden. Det gjorde vi, fordi vi gerne ville have den ekstra udfordring at levere god og alsidig underholdning på alle hylder til Kalundborg. Lige her og nu er det en beslutning, man godt kan fortryde lidt, siger Morten Nystrup.

Trine og Morten Nystrup åbnede det genopstandne, ikoniske dansested i Kordilgade, Postgaarden, i maj sidste år - og et af de første offentlige arrangementer var markeringen af og receptionen for Morten Nystrup, der fyldte 50 år.

- Vi vidste, at det første år ville koste, for det tager tid at bygge en ny ramme op, som folk har kendskab til og lyst til at besøge. Men nu, et lille år senere, er vi inde i en fase, hvor arrangementerne samler mange mennesker - med flere udsolgte huse i streg.

- Det skaber balance i økonomien, siger Morten Nystrup og tilføjer:

Foreløbig er de næste 14 dages arrangementer aflyst, men for den berammede koncert med Sanne Salomonsen er der fundet en ny spilledato, 4. september. Så kan man vælge at bruge billetten til den dato. Der er også en ordning på plads med stand-upperen Sebastian Dorset. Han kommer også på et senere tidspunkt - på en dato, vi endnu ikke har fastlagt.