Se billedserie Feltmøde på Røsnæs. Fra venstre borgmester Martin Damm, mf, transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, foreningsformand Anders Jørn Jensen og mf, miljøordfører Jacob Jensen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: - Fem år med VVM vil dræbe Røsnæs Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Fem år med VVM vil dræbe Røsnæs

Kalundborg - 13. oktober 2020 kl. 14:42 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

- Røsnæs er en meget smal landtange, som uanset præcis placering vil blive kraftigt påvirket af støj - hvilket bekræftes af Vejdirektoratet - og af ændringer i et landskab, som er udpeget til Danmarks Naturkanon af daværende miljøminister Jakob Ellemann (V). Og vi er samtidig bekymrede for den ekstreme usikkerhed, som en ­fire-fem år lang ­VVM-proces (miljøundersøgelse) på Røs­næs vil få. Den positive udvikling, som Røsnæs er inde i, kan meget vel blive til afvikling.

Ovenstående var, nærmest i overskrifter, de budskaber, som formanden for borgergruppen Nej til Motorvej på Røsnæs, Anders Jørn Jensen, afleverede til og diskuterede med MF, transportordfører for Venstre, Kristian Pihl Lorentzen i et såkaldt feltmøde på Røsnæs, hvor også Kristian Pihl Lorentzens to partifæller, MF Jacob Jensen (miljøordfører for V) og borgmester Martin Damm deltog.

- Mødet havde først og fremmest det formål at orientere Pihl Lorentzen og Jacob Jensen om detaljer i og hovedlinjer for en Kattegatforbindelses udspring fra Sjælland. Og hvorfor vi fortsat er af den opfattelse, at det ikke bør ske med afsæt i Røsnæs, siger Anders Jørn Jensen.

De tre politikere modtog hver en gave. Et net med borgergruppens logo - men på gaven til Kristian Pihl Lorentzen var tillige trykt et billede, der viser daværende miljøminister (2018) Jacob Ellemann Jensen (V) med et kort, hvor han udpeger Røsnæs som naturkanon i Danmark.

- Det pudsige ved den oplysning er, at Kristian Pihl Lorentzen ikke havde kendskab til, at Røsnæs har denne status, siger Anders Jørn Jensen.

Men det har været fremme i beskrivelsen af hele sagsforløbet, at regeringen ikke er juridisk forpligtet at følge natur-kanonen og således fritage Røsnæs som linjeføring?

- Vi har i Nej til Motorvej på Røsnæs spurgt Vejdirektoratet, hvorfor det ikke indgår i deres materiale, og Vejdirektoratet har forklaret, at det ikke er en juridisk forpligtelse - ligesom EU-fredninger og tilsvarende - så derfor ser de (direktoratet) bort fra det.

- Men vi mener jo, at det forpligter politisk, når man udpeger Røsnæs til et af Danmarks 15 mest unikke naturområder. Så kan man ikke komme lige efter og smække en motorvej ned oven i, siger Anders Jørn Jensen.

Hvad er dit samlede indtryk af mødet med politikerne?

- Jamen det er positivt. Det er, set fra vores bord, af helt afgørende betydning, at de politikere, der skal træffe afgørelse om en eventuel Kattegatforbindelse, når den tid kommer, er klædt så godt på som muligt. Altså, at deres viden omfatter alle synspunkter.

- Mere kan vi ikke forlange, og vi kan håbe, at de argumenter, vi lægger på bordet, vejer tungest.

- Og det er også, siger Anders Jørn Jensen i sin konklusion, baggrunden for, at han overordnet set er »meget glad for mødet«.

- Vi fik ingen garantier for, at Røsnæs ikke inddrages. Men når Pihl Lorentzen siger, at han ikke vil love noget - men at »det, han lover, når den tid kommer, det holder han til gengæld«, er vi nået et stykke vej. Jacob Jensen tilkendegav præcis de betænkeligheder for inddragelse af Røsnæs, som han tidligere har lagt frem, og tilsvarende i forhold til borgmester Martin Damm.

Anders Jørn Jensen fortsætter:

- Vi ved, at beslutningen om Kattegat ligger langt ude i fremtiden, og at det er normalt med en grad af usikkerhed for lokalbefolkningen, når der undersøges linjeføringer i store anlægsprojekter.

- Vi ved også, at vi ikke har vundet slaget - og slet ikke krigen. Men vi er på vej, når folkevalgte, der forventes at sidde med ved bordet, når beslutningerne skal træffes, lytter til og inddrager vores argumenter, siger Anders Jørn Jensen.