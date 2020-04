Se billedserie Malene Grandjean (V): - Camps er en mulighed, men det er vigtigt, at vi også inddrager de fagprofessionelle.

- Fagprofessionelle i spil hvis vi vil hjælpe unge

Kalundborg - 06. april 2020

Af Bjarne Robdrup

- Jeg tror på, at vi er nødt til at tænke i andre baner end dem, vi tidligere har tænkt i, hvis vi for alvor skal sikre, at flere unge i Kalundborg Kommune som minimum får 02 i dansk og matematik, siger udvalgsmedlem Malene Grandjean (V).

- Det er naturligvis ærgerligt, at vi, af forskellige årsager og herunder corona, må udsætte det første planlagte turboforløb i dette forår. Men på børn- og familieudvalgets seneste møde blev det besluttet, at den planlagte camp til afvikling i efteråret 2020 skal gennemføres. Det er en beslutning, jeg er meget glad for.

Ordene kommer fra Malene Grandjean, (V), medlem af udvalget og vicedirektør i EUC Nordvestsjælland med betydelig erfaring i intensive og forskellige turboforløb, som skal hjælpe fagligt udfordrede elever til at bestå folkeskolens afgangsprøve.

Malene Grandjean har arbejdet med sommerskole i Holbæk for tilsvarende elevgrupper, som Kalundborg Kommune gerne vil give ekstra færdigheder, og desuden har hun som tidligere gymnasierektor erfaringer med at tilbyde et folkeskole­valgfag kaldet Gymnasieklar Basis, hvor der er fokus på at gøre eleverne på valgfaget fra 9. klasse klar til at kunne blive optaget på en gymnasial uddannelse.

Svære faglige krav

Om turboforløbets baggrund siger hun:

- Grundskolen er børns første møde med den institutionaliserede læring, og langt de fleste børn glæder sig til selv at kunne læse, skrive og regne. Desværre oplever en række børn, at de faglige krav er svære at leve op til, og når disse børn bliver til unge mennesker, der går i udskoling, kan det synes endnu vanskeligere at nå minimumskravet på 02 i dansk og matematik for uddannelsesmæssigt at kunne komme videre på en erhvervsuddannelse.

Malene Grandjean fortsætter:

- I den seneste kvalitetsrapport var der desværre endnu en gang skræmmende tal i forhold til, hvor stor en andel af eleverne i Kalundborg Kommune, der forlader grundskolen uden at opnå minimum 02 i dansk og matematik. Det har selvfølgelig stor politisk såvel som fagprofessionel opmærksom­hed. Denne opmærksomhed gælder ikke kun i Kalundborg. Intensive læringsforløb i forskellige former er i de seneste år blevet rullet ud i en række kommuner med henblik på at hjælpe de fagligt mest udfordrede elever. Allerede i 2016 foretog Epinion en rundspørge blandt 75 danske kommuner, og godt halvdelen tilbød en eller flere typer turbolæringsforløb.

Bevilget lille million

I februar vedtog børn- og familieudvalget at bevillige 973.586 kroner fra udviklingspuljen til gennemførelse af to camps á tre ugers varighed. Camps, der skulle afholdes i henholdsvis foråret 2020 og i efteråret 2020. Målgruppen for disse camps er elever fra 8. og 9. klasse, og der er plads til 22 elever på hver camp.

- Men af forskellige årsager, og herunder corona, har det ikke været muligt at gennemføre den første camp i dette forår. Derfor skulle udvalget på onsdagens virtuelle børn- og familieudvalgsmøde vedtage, om de afsatte midler skulle overføres til 2021 til afholdelse af en camp i foråret 21 - eller om midlerne skulle sendes tilbage i udviklingspuljen.

Den planlagte camp i efteråret 2020 gennemføres som omtalt efter planen

- Derefter foretages en evaluering i dialog med skolelederne og ungdomsskolen, så der politisk kan træffes en beslutning om rammerne for det videre forløb. Det betyder samtidig, at der på nuværende tidspunkt ikke kommer til at ske en overførsel af de afsatte udviklingsmidler til 2021, men at erfaringerne fra campen i efteråret afgør det spørgsmål, siger Malene Grandjean.

- Vi glæder os til at opleve, på hvilken måde dette turboforløb i form af en tre-ugers camp kan bidrage til vigtig læring i dansk og matematik til denne gruppe elever og ikke mindst give dem troen på, at de godt kan.

Vigtige erfaringer

- Jeg tror på, at vi er nødt til at tænke i andre baner end dem, vi tidligere har tænkt i, hvis vi for alvor skal sikre, at flere unge i Kalundborg Kommune som minimum får 02 i dansk og matematik. Camps kunne være en mulighed. Men det er også vigtigt, at vi gør os nogle erfaringer og at vi bringer de fagprofessionelle i spil. Derfor ser jeg meget frem til, at vi på baggrund af efterårets erfaringer sammen med både skoleledere og ungdomsskolen kan drøfte de videre tiltag, siger Malene Grandjean:

- I de afsatte midler er der desuden penge til både før- og efterbehandling på de skoler, hvor eleverne kommer fra, således at læringen gennem dette turboforløb sættes i kontekst med den hverdag, de pågældende elever oplever på skolerne.