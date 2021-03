Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører: - Det er min klare holdning, hvilket der også vil være masisvt flertal for i Folketinget, at vi skal tage alle de nødvendige hensyn til naturen. Foto: Jens Wollesen

- Det koster jo at tage hensyn til naturen

Det siger transportordfører for Venstre, Kristian Pihl Lorentzen, som umiddelbar kommentar til projektchef Ulrik Larsens »status« for en Kattegatforbindelse, som i givet fald bliver det dyreste anlægsprojekt i danmarkshistorien.

- Det glæder mig, hvis de endelige rapporter for en mulig Kattegatforbindelse også beskriver muligheden for tunnelløsninger inde fra land. Der er en unik natur omkring Kalundborg, både på Røsnæs og Asnæs, som vi skal gøre alt for at bevare.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her