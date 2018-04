Noah vejede lidt mere end et kilo og var 38 centimeter lang, da han blev født. I dag trives han og går i vuggestue. Privatfoto

07. april 2018

Camilla blev indlagt med en alvorlig svangerskabsforgiftning, da hun ventede sit tredje barn, Noah.

Kun 18 uger henne i graviditeten. I fire måneder var hun under observation, og Camillas tilstand blev forværret.

Hun var kun 30 uger henne, da hun skulle have kejsersnit.

- Det var for min skyld. Ellers var jeg død. Noah var slet ikke klar til at komme ud, siger 36-årige Camilla fra Kalundborg.

Noah vejede kun lidt over et kilo og var 38 centimeter lang. Han blev indlagt på neonatalafdelingen, mens Camilla blev på barselsafdelingen på Holbæk Sygehus.

- Jeg gik inde i en boble, hvor jeg bare tog en dag af gangen, siger hun.

Efter en måned kom hun hjem med sønnen. Alt skulle sprittes af hele tiden, så han ikke blev udsat for bakterier.

- Jeg ville ikke have besøg af nogen, og jeg skulle have kontrol over alt. Jeg sov ikke om natten, fortæller Camilla.

Hun skældte ud på sin mand hele tiden.

- Vi snakkede nærmest ikke sammen. Det handlede bare om at overleve, fortæller hun.

Udadtil holdt Camilla facaden.

På et tidspunkt fik hun besøg af sundhedsplejerske Kirsten Rønje, som fik Camilla til at tage testen for at se om hun havde en depression.

- Jeg kunne jo godt se på mine svar, at det ikke var helt godt, siger Camilla.

Hun blev inviteret til at være med i Fønixgruppen.

- Der er et godt sammenhold. Der skal du ikke forklare noget, siger hun.

Hun synes også, at det nogle gange kan være hårdt at skulle arbejde med sig selv på den måde.

- Jeg plejede nok at lukke af, siger hun.

Hun har lært at tackle, når hun får et angstanfald.

- Jeg har fået meget mere ro og er blevet mere glad. Det har givet en helt anden stemning i familien, siger hun.

Hvor der tidligere skulle være meget kontrol over alting, så kan hun i dag gøre noget spontant.

- Jeg glæder mig altid til at komme der. Kirsten og Lili er så gode til at få dig til at lukke dig op og gribe dig, siger Camilla, som vurderer, at uden Fønix, så havde hun nok været nødsaget til at få beroligende medicin.

I dag trives Noah og går i vuggestue.