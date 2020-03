Forventningen er, at flere vil benytte sig af nødpasning i næste uge, siger direktør Michael Gravesen. Foto: Peter Andersen

- Det er ingen skam at benytte nødpasning

Kalundborg - 20. marts 2020 kl. 16:11 Af Eva Lyng Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag den 20. marts 2020 var der 45 børn i nødpasning i Kalundborg Kommune, og antallet har ligget i det lag hele ugen ifølge Michael Gravesen, direktør for børne-, skole- og familieområdet i Kalundborg Kommune.

br I denne uge var der ikke særlig mange forældre, som benyttede sig af nødpasningen. Det er imidlertid forventningen, at flere forældre i næste uge vil finde vej til nødpasningstilbuddene.

Faktisk har børne-og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil opfordret flere som har behov for det til at benytte sig af nødpasning.

– Der vil være flere forældre som har brugt de alternative pasningsmuligheder, som de havde. Der er ingen skam i at benytte nødpasningen, hvis man har et arbejde, som man skal passe, siger Michael Gravesen.

Nødpasningen er organiseret, så alle forældre med behov for nødpasning kan benytte den almindelige dagplejer, vuggestue og børnehave på den sædvanlige matrikel, som forælder og børn kender.

Alle tilbud er tilgængelige i hele åbningstiden for både planlagt og akut nødpasningsbehov.

Plads til flere børn Michael Gravesen oplyser, at der også er åbent på alle kommunens specialtilbud til de børn og unge, som har særlige behov.

- Faktisk opfordrer vi helt konkret til, at flere børn og unge på specialområdet kommer i skole, siger direktøren.

– Medarbejdere fra Børn- og Familieafdelingen i kommunen opsøger de sårbare familier, og er i dialog med dem, om det kan være bedre at barnet kommer afsted i nødpasning hos de fagprofessionelle i stedet for at være hjemme hele tiden.

Skolebussen kører fortsat til de elever, som har behov for transport. Både på specialområdet og den almindelige folkeskole.

Hvis et barn er syg med almindelig feber og snot, så gælder samme regler som normalt, understreger Michael Gravesen. Det vil sige forældrene selvfølgelig skal holde deres barn hjemme.

Derudover så er både lærer og skoleledere opmærksomme på den aktuelle muligheder og udfordringer ved hjemme- og fjernundervisning.

Der er iværksat en mangfoldighed af forskellige løsninger og tiltag i denne periode med henblik på, at sikre så god kvalitet i undervisningen som muligt i en temmelig uvant situation.

- Det er mit indtryk, at alle er klar over, at det kræver noget ekstra af både eleverne, forældrene og lærerne, siger Michael Gravesen.