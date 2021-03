Se billedserie I morges kunne ejeren af Butik A Annette Pihlman endelig åbne dørene op igen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: - Det er den bedste jubilæumsgave Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Det er den bedste jubilæumsgave

Kalundborg - 01. marts 2021 kl. 11:35 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

- Det er den bedste jubilæumsgave, Butik A kunne ønske sig. Sådan lyder det fra Annette Pihlman, der er indehaver af Butik A på Kordilgade 49, som i morges endelig kunne få lov til at åbne sin butik igen efter at have været lukket siden 23.december. Og oven i købet kan hun på præcis samme dag fejre 20 års jubilæum.

- Det er en dobbeltlykke - både åbningen og jubilæet. Jeg er bare lykkelig og lettet for, at vi kan åbne, for man har været presset i mange måneder. Jeg har fået en masse nye varer, som jeg gerne vil af med. Så det er virkelig en forløsning. Vi glæder os vanvittigt meget til at se vores kunder igen, siger Annette Pihlman og tilføjer.

- Samtidig så føler man jo også virkelig for dem, der endnu ikke må åbne.

Annette Pihlman har den seneste tid gået og håbet på, at genåbning var en realitet, da smittetalene i Kalundborg så lovende ud.

- De seneste 14 dage har jeg virkelig gået og håbet på det, fordi smittetallene har været så lave i Kalundborg. Jeg kunne ikke se, hvorfor vi ikke skulle kunne åbne, siger hun.

Største gave

Selve jubilæumsfejringen bliver udsat, men Annette Pihlman tænker at lave en konkurrence til kunderne, der har været utrolig støttende under coronaen.

- Jeg plejer at holde modeshow, men jeg gemmer festen, og så laver vi et brag af et show til den tid. Og giver kunderne tilbage, som et tak for, at de har støttet mig i så mange år og i den svære tid med corona. Den største gave er, at vi kan holde åbent, og at jeg igen kan se kunderne, som jeg vil lave en konkurrence for.

Salg over Facebook

Mens corona-pandemien har holdt Annette Pihlmans butik lukket, har hun måtte tænke kreativt for at kunne sælge sit tøj på en anden måde, end hun har været vant til.

- Det har været en meget anderledes måde at arbejde på, og det har krævet, at man er på de sociale medier hele tiden. Jeg kender heldigvis mange af kunderne, så det er nemmere at hjælpe dem.

- Jeg har lagt billeder op af forskelligt tøj hver eneste dag på Facebook. Så sender folk beskeder, og så mobilepay'er de. Enten så sender jeg det til dem, eller kunderne har hentet det uden for butikken, ellers også har jeg kørt ud med varerne til folk. Jeg har sendt varer til hele Danmark, både Nordjylland og Lolland Faster, jeg har endda også sendt til London, siger Annette Pihlman.

Dog har det økonomisk ikke været det samme som at have fysisk åbent i butikken.

- Jeg tror, at jeg har indtjent 50 procent af, hvad jeg plejer, når jeg har fysisk åbent, så det har stadigvæk været presset at holde lukket.

Ikke let at slå ud

Trods nedlukning har Annette Pihlman stadig pyntet sit vindue i butikken.

- Jeg er en af de få i Kalundborg, der har pyntet mit vindue i min butik under corona. Jeg vil gerne vise, at jeg stadig er her, selvom jeg har haft lukket. Og så havde folk stadig lidt at kigge på i gågaden.

Som butiksejer i 20 år har Annette Pihlman oplevet lidt af hvert.

- Man prøver lidt af hvert, når man har haft butik i 20 år. Jeg har klaret en finanskrise og en pandemi. Selvom det har været hårde tider, er jeg ikke så let at slå ud.