Janni Hoffmann maler. Her er hun i gang med farver, pensel og lærred i sin lejlighed.

- De fleste dage har jeg det godt

Kalundborg - 04. august 2021

Det var et digt i en brochure, der fængede. Et digt om at rejse sig igen.

Digtet blev vendepunktet i Janni Hoffmanns liv. Helt tilfældigt så hun det i en brochure for det psykiatriske bosted »Esbernhus« i Kalundborg. Det er nu næsten 20 år siden.

- Jeg tænkte »Dér vil jeg bo«. Kort efter flyttede jeg ind. Udskiftede en langtids­indlæggelse i Dianalund med en rar lejlighed. Jeg har boet her siden.

Janni Hoffmann, 60 år, fortæller. Hendes tilværelse var ret omtumlet, indtil hun kom til Esbernhus.

Hun er født i København, har lidt af psykiske sygdomme det meste af sit liv og har boet hos nogen næsten altid. Fra familiepleje på Stevns sammen med sin datter til bosteder i Hørve og Holbæk og langtids-indlæggelse.

Kalenderen viste 2002, da hun læste digtet, skrevet af Anne Mortensen, som i dag er teamleder på Esbernhus. Janni Hoffmann flyttede ind samme år.

- Her bliver jeg, tænkte jeg - Lang tid siden, og jeg bor her stadig. Det må være et tegn på, at jeg har haft det godt. Den første dag sad jeg godt nok og græd. Jeg kendte jo ingen, men folk viste sig at være så søde, jeg fik tøj vasket og mad på bordet. Her bliver jeg, tænkte jeg. Sådan er det jo også gået. Jeg bliver nok.

- Nogle gange griber tanken mig da, om ikke jeg skulle prøve at bo og klare mig selv, men når det kommer til stykket, så tør jeg vist ikke. Her er tryghed 24 timer i døgnet, altid nogen at snakke med og en dejlig lejlighed at være i.

Humøret svinger meget Janni Hoffmann fortæller åbent om de diagnoser, hun har. Hun har flere, og uden at udpensle diagnoserne kan det sammenfattes til, at hun er særligt sårbar.

- Det, jeg ved, er, at mit humør svinger meget, siger hun:

- Jeg prøver at få det meste og det bedste ud af hver dag. Heldigvis er jeg tit i godt humør og har energi og synes for det meste, at det går godt. Indimellem driller mit helbred. På et tidspunkt havde jeg så store smerter i halebenet, at jeg næsten ikke kunne stå. Jeg lå til sengs et halvt år, og min krop skreg efter at blive brugt. Jeg fik gang i den i motionsrummet; romaskinen gjorde underværker.

Det, der holder... Undervejs har hun haft en kæreste igennem flere år - en af de øvrige beboere på Esbernhus.

- Det er svært at være to med så mange psykiske problemer, som vi har, så det holdt ikke. Det var lidt svært lige efter, men tiden er gået. Nu er han og jeg de fineste venner. Dejligt.

Det, der holder, er nærhed og aktivitet. Janni Hoffmann er selv med til at aktivere de øvrige beboere i husets aktivitetsudvalg, hvor der planlægges flere måneder frem.

Haven på Esbernhus er et helt særligt fristed for hende. Her mødes hun og to andre beboere ofte til havearbejde og hygge. Janni Hoffmann har selv anlagt højbede, lavet bord og anlagt bålsted.

- Det blev alt sammen lige klaret, mens jeg på et tidspunkt var manisk. Nu sår vi, passer bedene, høster og mødes til kaffe i haven.

Janni Hoffmann har netop sat et nyt telt op i haven. Hun vil gerne snart prøve at overnatte i det. Er i det hele taget glad for udeliv og bruger den nærliggende natur og stranden meget. Der er ikke længere til stranden foran end til haven bagved.

De trygge rammer Lige så meget samvær med andre betyder for hende, lige så meget betyder det, at hun har sit eget sted, når hun trænger til at være sig selv.

Lejligheden er stor og lys og er en tryg ramme. Her sørger hun selv for morgen- og aftensmad. Det varme hovedmåltid midt på dagen indtager hun sammen med de andre i husets spisestue.

- Jeg har ikke overskud til selv at lave varm mad, men der er da dage, hvor jeg springer over - især når det er kødløs dag. Så bestiller jeg gerne en grillkylling ude i byen.

I 2017 begyndte Janni Hoffmann at male. Det er hun god til, og især om vinteren sætter hun med fin form- og farvesans kulør på lærrederne.

Hun arbejder også jævnligt i husets værksted, hvor hun monterer plastpropper.

- Det er blevet endnu mere spændende, efter jeg har fået socialt frikort og må tjene op til 20.000 kroner skattefrit.

På det familiære plan er hun kommet tættere på datteren og et barnebarn i København. De har nemlig nyligt købt kolonihavehus på Solitudevej, kun en halv snes minutters gang fra Esbernhus.