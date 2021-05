- Damm skal frygte Mette F. mere end glæde sig over intern S-uro

Statsminister Mette Frederiksen (S) kan ifølge valgforsker spille en stor rolle ved udfaldet af kommunalvalget til november. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kalundborg - 01. maj 2021 kl. 05:30 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen

Jeg er overbevist om, at Kalundborg Kommunes borgmester, Martin Damm (V) har øje på de konflikter, der udspiller sig mellem to konkurrerende socialdemokratiske fraktioner her og nu indenfor byporten, og oven i købet i et år med kommunalvalg. Men jeg føler mig lige så overbevist om, at Martin Damm nok i højere grad spejder mod Christiansborg og en landspolitisk situation, hvor statsminister Mette Frederiksen kan fryde sig over blå bloks samarbejdsproblemer og Venstres manglende evne til at styre løjerne.

Det siger forsker, underviser og leder af Media Maker Space på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, en af landets mest erfarne valganalytikere.

Roger Buch skynder sig at tilføje, at kommunal- og landspolitik er to forskellige størrelser.

- Men det betyder ikke, at der ikke er afsmittende effekter af det landspolitiske billede ude i kommunerne. Jeg har arbejdet på en kommunalvalgs-analyse, som offentliggøres i løbet af få dage, og hvor afsættet er, at Venstre (blå blok) mange steder vil blive trængt og derfor også udfordres på den kommunale dominans, partiet har haft i flere valgperioder.

Siger du, at det ikke har betydning for en siddende borgmester, at oppositionen er delt i to på grund af interne uoverensstemmelser?

- Det kan sagtens få konsekvenser - og det kan i sidste ende betyde, at Martin Damms flertal fastholdes.

Omvendt er jeg ret sikker på, at begge S-fraktioner opnår valg til november, for den bedste måde at skærme en politisk krise i et parti på er at dele fraktionerne op, siger Roger Buch.