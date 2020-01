Gunver Jensen har været ­Socialdemokraternes spids- og borgmesterkandidat op til valget i 2017. Foto: Bjarne Robdrup

- Bestyrelse orienterer kb-gruppe om valg i dag

Kalundborg - 22. januar 2020 kl. 11:36 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Bjarne Robdrup

Bestyrelsen melder enstemmig indstilling af Tina Beck-Nilsson til spidskandidat for S ud i dag. På bestyrelsens møde i aftes var der tre kommunalbestyrelses-medlemmer tilstede, herunder Gunver Jensen, siger næstformanden, Esben Hansen.

- Vi vil gerne søge andre veje i det politiske landskab. Først og fremmest vil vi slå meget mere på behovet for borgerinddragelse. Venstre har styret Kalundborg Kommune i 11 år efterhånden, men vi tror på, at der er behov for andre retninger at anskue politikken på, og vi tror på, at de politiske retninger også handler om at inddrage borgerne i højere grad end tilfældet er i dag.

Det siger den Socialdemokratiske bestyrelses kandidat til spids- og borgmesterposten i Kalundborg Kommune fra næste valg, Tina Beck-Nilsson.

Hun blev valgt som formand for partiet i 2018, men påpeger selv, at hun har bred politisk erfaring også gennem det faglige arbejde, som hun udfører til hverdag.

Tina Beck-Nilsson er ansat i Greve Kommune, hvor hun er fællestillidsrepræsentant for lærerne. Hun er også formand for lærerkredsen i Greve, og hun lægger ikke skjul på, at skole- og børneområdet er to af flere hjertebørn i den politiske dagbog, hun gerne vil stå i spidsen for.

- Der er brug for forbedringer på de områder i Kalundborg Kommune, siger hun.

Tina Beck-Nilsson fortæller, at hun fik opfordringen om at stille op som spids- og borgmesterkandidat for et stykke tid siden.

- Selv om man brænder for politik, er det ikke en beslutning, man træffer fra det ene øjeblik til det næste. Den har været vendt og drejet også i familien. Men jeg har takket ja, fordi jeg gerne vil være med til at gøre en forskel, siger hun.

Fortjener nyt flertal

Næstformanden for den socialdemokratiske bestyrelse i Kalundborg Kommune, Esben Hansen:

- Det er en enstemmig bestyrelse for Socialdemokratiet i Kalundborg, der indstiller til medlemmerne og generalforsamlingen, at Tina Beck-Nilsson, nuværende formand, skal være den socialdemokratiske spids­kandidat ved næste kommunalvalg.

- Det gør vi fordi Kalundborg kommunes borgere fortjener et nyt politisk flertal. Socialdemokratiet vil en anden retning, og det, har vi besluttet, at Tina skal stå i spidsen for. Som næstformand har jeg arbejdet tæt sammen med Tina, og nogle af de egenskaber, som jeg sætter stor pris på hos hende, er ihærdighed og overblik - hun sætter sig hurtigt ind i de politiske emner, der er på dagsordenen og kan skille de væsentlige ting ud. Tina har den politiske tæft, vedholdenhed og kan samle de kræfter, der vil være med til at føre Kalundborg i en anden retning - en retning, som kommunen og borgerne har brug for.

- Tina Beck-Nilsson er en person, der brænder for at lave politik, der betyder noget for mennesker. Selvom der skal være styr på økonomien i kommunen, er Tina ikke et omvandrende regneark, men et varmt og passioneret menneske. Det har vi brug for, lyder det i en udtalelse fra Esben Hansen.

Den nuværende spids- og borgmesterkandidat, Gunver jensen, siger til avisen, at hun intet har vidst om bestyrelsens beslutning?

- Bestyrelsen orienterer kommunalbestyrelsesgruppen i dag om bestyrelsens enstemmige indstilling af Tina Beck-Nilsson. På bestyrelsens møde i aftes var der tre kommunalbestyrelsesmedlemmer tilstede, herunder Gunver Jensen, siger Esben Hansen.